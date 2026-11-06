Pone en marcha la UAT el 15º Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Consolidando un firme compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha este viernes 6 de noviembre la décima quinta edición del Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2026 en el Gimnasio Multidisciplinario en Cd. Victoria.

Con el impulso del rector Dámaso Anaya Alvarado, este importante encuentro artístico posiciona a la universidad como un punto de encuentro, convivencia e intercambio cultural que fortalece la identidad nacional a través de la música y la danza.

El programa de apertura dio inicio con el tradicional opening a cargo del Ballet Folklórico de la UAT (bajo la dirección del Mtro. Guadalupe Carlos Moctezuma González), la presentación de estandartes y la participación especial del Ballet Folklórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (con la representación del Mtro. Moisés Apango Rivera) y del Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (bajo la dirección del Mtro. Horacio Daniel Herrera Macías).

Durante la ceremonia inaugural, se destacó que este magno evento forma parte de la Asociación Mexicana de Festivales, Grupos Folklóricos y Artes Tradicionales (AMEFF), organismo dedicado a mantener vivas las costumbres y promover el patrimonio cultural de México tanto a nivel nacional como internacional.

Como parte del programa, se presentaron diversos números artísticos y estampas representativas de las regiones participantes, mostrando la riqueza dancística y musical a través de tradicionales sones, danzas ceremoniales y cuadros folklóricos.

El encuentro, organizado por la Dirección de Cultura y Arte de la UAT, continuará con sus presentaciones completamente gratuitas para todo el público durante el fin de semana en el Gimnasio Multidisciplinario de esta capital: el sábado 7 de noviembre a las 18:00 horas; así como dos funciones el domingo 8 de noviembre, a las 17:00 y a las 19:00 horas, con la participación de las tres agrupaciones universitarias.

La UAT invita a toda la sociedad a presenciar las distintas galas de este festival, donde la música, las danzas tradicionales y las expresiones artísticas del folclor nacional reafirman el orgullo por nuestras raíces.