UAT y ANUIES inauguran tercer coloquio del Doctorado en Derechos Humanos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Al inaugurar el 3° Coloquio Intersedes del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo que la dignidad humana es un derecho inherente y el fundamento de una sociedad justa, más allá de una concesión del Estado.

Acompañado del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, el rector Dámaso Anaya dio la bienvenida a titulares, docentes y estudiantes de las universidades participantes en este encuentro nacional que tiene como objetivo vincular la investigación científica y el rigor académico con el bienestar social colectivo.

En su mensaje, el rector subrayó que, si bien la Constitución establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, existe una responsabilidad ineludible para las instituciones, pues la justicia no basta con escribirla en las leyes, sino que debe hacerse realidad en la vida de las personas.

Asimismo, resaltó que el Doctorado en Derechos Humanos, creado el 23 de junio de 2017 mediante un convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas universidades públicas, ha evolucionado gracias a la cooperación académica y la integración de nuevas instituciones, entre ellas la UAT.

Al señalar que, investigar los derechos humanos implica comprender las causas de la desigualdad y generar conocimiento capaz de transformar la realidad, el rector de la UAT exhortó a los doctorantes a poner la ciencia al servicio de la gente “Una universidad alcanza su verdadera grandeza cuando aquello que enseña, investiga y defiende mejora la vida de las personas”.

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, reconoció la sólida sinergia entre la UAT y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Agradeció de manera especial el esfuerzo del rector Dámaso Anaya por su cercanía y respaldo institucional, destacando que su liderazgo impulsa de forma generosa y constante los proyectos de educación superior. González Placencia enfatizó la complejidad de coordinar un programa interinstitucional de esta magnitud entre ocho instituciones públicas y particulares, señalando que la voluntad y el respaldo de sus rectores han permitido abrir espacios académicos a profesionales de diversas disciplinas más allá del ámbito estrictamente jurídico.

El acto protocolario contó con las intervenciones de la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, Edy Izaguirre Treviño.

El evento, celebrado en el Centro Universitario Sur de la UAT (Campus Tampico), reunió a 59 asistentes, entre ellos 32 alumnos y 27 maestros provenientes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de Guanajuato, el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de Chiapas y la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que fortaleció una red nacional de investigación interdisciplinaria.

En el marco de la jornada, se reconoció la labor de la Mtra. Liliana Arcos Mata, secretaria técnica del Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos y coordinadora del posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ante la presencia de autoridades universitarias.