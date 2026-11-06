Victoria: Agradecen vecinos a Lucy y Lalo Gattás la atención inmediata de servicios municipales en San Luisito

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Como parte de las acciones de un gobierno cercano a la gente, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, realizó un recorrido por el fraccionamiento San Luisito para supervisar y fortalecer la prestación de servicios públicos, como recolección de basura, alumbrado y vigilancia de las corporaciones de seguridad.

Acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, y colaboradores del Gabinete Municipal, recorrió los andadores y visitó casa por casa para escuchar, dialogar y atender de manera directa las peticiones de las familias que salieron a su encuentro.

Durante la jornada, Lucy y Lalo refrendaron su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas y pusieron a disposición de los vecinos sus contactos personales para reportar oportunamente fallas en los servicios públicos, así como solicitar apoyo de asistencia social y atención médica a través del Sistema DIF Victoria.

Con el programa “Tu voz Transforma, caminando por Victoria”, el gobierno municipal fortalece la cercanía con las familias victorenses, privilegiando la atención directa, la escucha ciudadana y la respuesta inmediata a las necesidades de cada sector de la Capital.