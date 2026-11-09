Capacita SEBIEN en medición de la pobreza

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Bienestar Social emprendió un programa de capacitación de la estructura orgánica de la Coordinación General de Delegaciones, con el propósito de aumentar las aptitudes del personal dedicado a interpretar la medición multidimensional de la pobreza, y con ello garantizar que todas las personas que lo necesiten, sean incorporadas a la asignación de apoyos y se integren al desarrollo social con humanismo que impulsa en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, informó que el personal que integra dicha estructura interviene en la aplicación de siete programas presupuestarios, en la atención de demandas sociales y en la integración de expedientes, tareas que exigen interpretar necesidades y verificar dónde se ejecutan las acciones.

Además, indicó que un diagnóstico acertado produce recorridos productivos, captura de datos correcta y efectividad en la aplicación de las políticas sociales existentes.

Casas González explicó que el programa combina conceptos, exposición de datos estadísticos y georreferenciados, en una capacitación para cada una de las siete Direcciones Regionales y su respectiva estructura que se integra por 65 servidores públicos que laboran respectivamente en una Coordinación General de Delegaciones; 7 Direcciones Regionales; 15 Delegaciones y 42 Asistencias Técnicas.

Añadió que esta capacitación se sustenta en el cumplimiento a los artículos 76 a 79 del Reglamento Interior que asignan a la cadena territorial conducción, seguimiento, ejecución e integración documental, siendo una medida de gestión para cumplir esas funciones con criterios comunes.

“La política social del gobernador Américo Villarreal Anaya está encaminada a garantizar que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a una vida digna y de transformación para más bienestar; nuestro deber es centrarnos en las personas que lo necesiten y brindarles puntual atención, que ese es nuestro trabajo”, precisó.

El resultado esperado de este programa que aplica la Secretaría Técnica de la SEBIEN es que cada participante identifique necesidades con evidencia oficial, distinga diagnóstico de elegibilidad y produzca información territorial verificable dentro de las atribuciones de su cargo.

Con este objetivo el programa combina conceptos, exposición de datos estadísticos y georreferenciados, en una capacitación para cada una de las siete Direcciones Regionales y su respectiva estructura, en lo que resalta la entrega de elementos cartográficos compuestos por mapas urbanos y rurales de acuerdo al índice de rezago social lo que constituye una herramienta muy importante, concluyó.