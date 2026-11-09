Ciudad Victoria: Participan jóvenes victorenses en el sorteo del Servicio Militar Nacional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la participación de 1,491 jóvenes de la clase 2008 y remisos, se llevó a cabo este domingo el sorteo del Servicio Militar Nacional, mediante la coordinación institucional del Gobierno de Victoria y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En representación del alcalde Lalo Gattás, la secretaria de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, reconoció la disposición y el compromiso de los jóvenes para cumplir con este deber cívico y participar en el proceso de adiestramiento militar.

“Que esta etapa les recuerde que el futuro de México también se construye con las decisiones y acciones de la juventud”, expresó al dirigir un mensaje a los participantes.

Por su parte, el mayor de Infantería Ángel Rivera Ayala, de la 48 Zona Militar, informó que los jóvenes recibirán capacitación militar en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, con el propósito de prepararlos para, en caso de ser necesario, defender y salvaguardar la soberanía nacional cuando sean requeridos sus servicios en defensa de la patria.

El Gobierno de Victoria refrendó su compromiso de mantener la coordinación con las instituciones militares y fomentar entre las nuevas generaciones los valores cívicos, la disciplina y el compromiso con México.