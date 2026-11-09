Clausura Dámaso Anaya el 15º Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Al presidir la clausura del 15º Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2026, el rector Dámaso Anaya Alvarado, destacó el compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) de preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer la identidad nacional a través de la cultura.

Durante tres días de fiesta cultural, del 6 al 8 de noviembre, el Gimnasio Multidisciplinario de Victoria albergó diversas funciones gratuitas para disfrutar del talento de las agrupaciones dancísticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En su mensaje de clausura, el rector Dámaso Anaya expresó su agradecimiento a las instituciones participantes por el apoyo brindado para concretar este intercambio dancístico, y reconoció de manera especial la entrega y maestría de los jóvenes bailarines y músicos sobre el escenario.

Subrayó la trascendencia de la música y los bailes regionales como elemento de identidad de los pueblos de México. En ese sentido, reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo la promoción cultural y la formación integral de los estudiantes.

En la ceremonia protocolaria de cierre, el rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado de su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, entregaron reconocimientos a los directores y representantes de los ballets participantes: Mtro. Horacio Daniel Herrera Macías (UAA), el Mtro. Moisés Apango Rivera (BUAP), y el Mtro. Guadalupe Carlos Moctezuma González (UAT), en presencia del director de Cultura y Arte, Ramón Roldán Ruiz, e integrantes del gabinete universitario.

La gala concluyó estos tres días de actividad folklórica en donde las agrupaciones universitarias presentaron un vistoso recorrido por la riqueza tradicional de sus regiones de origen, destacando estampas con sones huastecos, danzas ceremoniales, polkas norteñas, cuadros de haciendas y vistosos jarabes que hicieron vibrar al público asistente.

Asimismo, se destacó que este magno evento forma parte de la Asociación Mexicana de Festivales, Grupos Folklóricos y Artes Tradicionales (AMEFF), organismo dedicado a mantener vivas las costumbres y promover el patrimonio cultural de México tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta función de gala, la UAT reafirma su liderazgo como promotora de las artes y las tradiciones, estrechando los lazos comunitarios e institucionales a través de la cultura.