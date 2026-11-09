Impulsa la UAT proyecto de monitoreo térmico para mejorar la eficiencia energética en viviendas del sur de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha un proyecto de monitoreo térmico en viviendas sociales de la zona sur del estado, con el objetivo de evaluar su eficiencia energética, mejorar la calidad de vida de la población y proponer alternativas que reduzcan el impacto económico en los hogares.

La Dra. Elda Margarita Hernández Rejón, investigadora de la Facultad de Ingeniería Tampico (FIT), informó que este trabajo se denomina “Simulación y validación de modelos de eficiencia energética mediante monitoreo térmico en viviendas sociales del sur de Tamaulipas”, el cual es desarrollado por el Cuerpo Académico “Planificación Territorial y Desarrollo Sostenible” de la institución.

La especialista explicó que la zona sur de la entidad enfrenta condiciones climatológicas extremas de altas temperaturas y alta humedad. Este escenario ambiental tan particular repercute directamente tanto en el confort y la habitabilidad de las casas, como en la economía familiar debido al incremento en el uso de sistemas de aire acondicionado y ventilación.

“Necesitamos en esta época tener clima o al menos ventilador, y aun así hay familias que no lo tienen. En ese sentido, lo que nuestro proyecto plantea es hacer un monitoreo físico de viviendas medias en la zona sur; es decir, hacer mediciones durante un periodo de tiempo y elaborar una simulación incorporando también otro tipo de variables”, indicó.

Para el desarrollo del estudio, los investigadores instalarán dispositivos tecnológicos de medición en los inmuebles seleccionados. Posteriormente, los datos recopilados serán procesados mediante un software especializado para simular escenarios y detectar áreas de oportunidad.

Finalmente, la investigadora universitaria subrayó que los resultados permitirán generar propuestas específicas de mejora. Estas soluciones no solo se limitarán al diseño arquitectónico, sino que incluirán recomendaciones sobre el uso de nuevos materiales y procedimientos constructivos, pinturas o revestimientos especiales que ayuden a mitigar el calor y optimizar el consumo de energía en beneficio de la comunidad.