Gobierno de Lalo Gattás conserva imagen urbana de la Capital

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para contribuir a una mejor calidad de vida de las familias victorenses y fortalecer la imagen urbana de la Capital, el Gobierno de Victoria, que preside el alcalde Lalo Gattás, mantiene un programa permanente de limpieza y conservación de espacios públicos.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, personal del área de Parques y Jardines desplegó una intensa jornada de limpieza en distintos sectores de la ciudad, siguiendo una ruta programada por instrucciones del alcalde para mantener en buenas condiciones las vialidades y áreas verdes.

Durante las actividades, cuadrillas municipales realizaron labores de chapoleo, poda, papeleo, recolección de basura, retiro de escombro y limpieza de calles en importantes sectores, entre ellos el libramiento Naciones Unidas, avenida Tamaulipas y bulevar Fidel Velázquez.

Las condiciones climatológicas permitieron avanzar en los trabajos de limpieza del entronque con la carretera a Mante, tanto en sus laterales como en el camellón central, así como en la calle 16, desde el fraccionamiento Sauce hasta el libramiento Naciones Unidas.

Las acciones también se extendieron a la avenida Michoacán y calles aledañas, además de la conexión de los bulevares José López Portillo y Fidel Velázquez.

De manera complementaria, las cuadrillas atendieron reportes ciudadanos recibidos a través de la línea telefónica 072, relacionados con la limpieza y conservación de diferentes áreas verdes de la ciudad.