Impulsa UAT la innovación tecnológica de la juventud con el encuentro DevDay 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Bajo la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado, de consolidar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) como un referente de desarrollo e innovación tecnológica en beneficio de la sociedad, se celebró con éxito el encuentro académico y tecnológico DevDay 2026, espacio donde convergen estudiantes, docentes y profesionales para compartir conocimiento y crear nuevas formas de tecnología.

Organizado a través de la Dirección de Sistemas de Información de la Secretaría de Finanzas, el evento reunió a estudiantes universitarios y de bachillerato en una plataforma orientada a transformar la teoría en experimentación práctica, fortaleciendo el liderazgo institucional de la UAT en el impulso de las ciencias de la computación.

El programa oficial dio inicio en la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) con la ceremonia de apertura a cargo del titular del área organizadora, Sergio Yorick Álvarez Montalvo, dando paso a una intensa jornada de conferencias y charlas especializadas.

Entre las intervenciones destacaron ponencias sobre desarrollo asistido por Inteligencia Artificial, visión computacional con Python, agentes de IA en el ámbito empresarial con Microsoft, así como el análisis de la calidad, regulación y responsabilidad en el código.

La jornada del primer día concluyó con la mesa de diálogo Dev Round Table y el taller práctico “Programar conversando: desarrolla tu primer sistema con Claude”.

Las actividades continuaron al siguiente día, en la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) con el desarrollo del Hackaton oficial del DevDay 2026, donde los equipos participantes afrontaron retos de programación bajo un estricto reglamento que prohibió el uso de inteligencia artificial generativa, priorizando la capacidad técnica, la lógica y el ingenio de cada integrante.

Tras la evaluación funcional y la defensa técnica ante el jurado calificador, se reconoció el talento de los participantes en las categorías Libre y Bachillerato, destacando las propuestas presentadas por alumnos de la Maestría en Ciencias de Datos e Ingeniería de la UAT, así como por estudiantes del área de Programación del ITACE Plantel Victoria y del CBTis 271.

Con la realización del DevDay 2026, la UAT reafirma su compromiso de ofrecer espacios de excelencia académica que potencien el talento de la juventud, promuevan la ética en las nuevas tecnologías y construyan soluciones digitales reales para responder a los desafíos del entorno social y productivo.