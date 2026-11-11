Análisis Político

Antonio Frausto

¿Lalo para la gubernatura?

Mientras algunas figuras políticas protagonizan un pleito mediático en redes sociales, tal es el caso reciente de las senadoras Olga Sosa y Maki Ortiz, otros continúan trabajando y proyectándose para el 2028, tal es el caso del alcalde victorense Lalo Gattás.

Y es que, en la más reciente encuesta de la empresa Massive Caller, el presidente municipal aparece entre las opciones de candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, con un 9.7 de preferencia ciudadana cuándo se le preguntó a la gente que ¿quién les gustaría que fuera candidato a gobernador por Morena?

Si bien, Lalo Gattás se ubica en un cuarto sitio, encontrándose lejos de otros políticos mejor posicionados cómo: José Ramón Gómez Leal, Olga Sosa y Carmen Lilia Canturosas. Lo importante es que aparecen en una lista de aspirantes, es decir, una parte de los tamaulipecos si lo ve con la altura y la capacidad política para competir por la estafeta que hoy ostenta el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La encuesta publicada el 8 de noviembre revela datos importantes para tomarse con mucha consideración, primero, que Morena continúa encabezando las preferencias ciudadanas con un 39.6 por ciento en las intenciones del voto, sacándole casi 20 puntos al PAN, que obtuvo 20.9 por ciento, el PRI se ubica en el tercer sitio con 11.8 por ciento, es decir, que ni sumando los que votarían por ambos partidos alcanzarían al partido guinda.

Ya en un lejano cuarto lugar en la encuesta, aparecen Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, con un 8.2, 2.2 y 1.2 por ciento, respectivamente. Además de un 4.8 por ciento que respondió que votaría por otro partido político sin especificar y un 11.3 por ciento de indecisos.

Segundo, el aumento que el presidente capitalino ha tenido a lo largo del año en las preferencias ciudadanas, pues en febrero en esta misma encuesta se ubicaba con alrededor del 3 por ciento, con un crecimiento progresivo durante el año hasta alcanzar los casi 10 puntos porcentuales de este momento.

Tercero, que sí Lalo Gattás obtiene la nominación por su partido para la diputación federal del quinto distrito, más allá de las encuestas, estaría demostrando que tiene la capacidad política de gestión y conciliación entre los grupos de poder en Tamaulipas y en la Ciudad de México.

Cuarto, si posteriormente gana en las urnas cómo las encuestas prevén, estaría reafirmando que también tiene una estructura territorial sólida y una capacidad de movilización en la región centro del estado, dando muestras que podría replicarse algo similar a nivel estatal.

Y quinto, si el triunfo en las urnas lo obtiene de manera holgada, se posicionará mediáticamente como un político exitoso, por lo que aunado a una muy buena estrategia de comunicación en los siguientes meses, la daría la proyección para estar ahí, entre los nombres que evaluarán en la encuesta final para la gubernatura.

Si cada uno de estos factores se van cumpliendo cómo ha sucedido hasta el momento, por supuesto, que sí se puede pensar que un victorense más podría ocupar la administración estatal, y cuando la gente en Tamaulipas pregunte ¿Lalo para la gubernatura? La respuesta sería sí.

BRILLAN TAMAULIPECOS EN ENCUENTRO CON SHEINBAUM

No siempre los políticos se llevan las primeras planas y eso sucedió este miércoles en algunos medios nacionales, en donde aparecieron en portada estudiantes tamaulipecos que participaron y fueron reconocidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026.

Y es que, los estudiantes que se llevaron gran parte de los reflectores a nivel nacional fueron: Ángela Karime Venegas Hernández, del CETIS 78 de Altamira; Emma Victoria Vázquez del Castillo, del Colegio KB Elementary School; Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres, de la Universidad Tecnológica de Altamira, y Mauro Ernesto García Ramírez, del CETIS 71 de Reynosa.

Todos ellos obtuvieron el primer lugar y medallas de oro en las competiciones internacionales en las que representaron a México durante este año, demostrando que tiene el talento y la capacidad para ser estudiantes de excelencia, desarrollando proyecto en los ámbitos de la innovación, ciencia, tecnología y matemáticas, con un impacto de beneficio real para la gente.

Ángela Karime Venegas Hernández, quien ganó medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencias e Invención (ISIF) 2026 en Indonesia, estuvo a lado de la presidenta durante toda la ceremonia y fue la primera estudiante en dirigir unas palabras, reflejo de su liderazgo a raíz de crear y ganar estos premios internacionales con Vortex Tech, prototipo de extintor acústico portátil capaz de apagar el fuego con ondas sonoras de baja frecuencia.

Fernando Banda y Sofía Vargas Torres, de la UT Altamira, inventaron Banbot, robot humanoide creado con Inteligencia Artificial (IA), para interactuar y acompañar con personas adultas mayores, con el que ganaron la medalla de oro en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología (PISF) 2026 y quienes aparecieron en las notas nacionales fotografiados con la presidenta Sheinbaum mientras le explicaban su proyecto.

Esto resultados son reflejo del trabajo y esfuerzo de estos estudiantes y asesores, aunado al apoyo de sus familias, que se complementa y potencializa el respaldo total que reciben del gobernador Américo Villarreal, que a través de la Secretaría de Educación y del COTACYT con apoyo de la UAT, reciben una preparación complementaria para los certámenes internacionales, desde dominar el idioma inglés, explicarle los protocolos y costear todos los gastos del viaje, para que ellos se concentren solamente en lo suyo, dando los excelentes resultados que comentamos.

IMPULSA LA UAT EL ARTE Y LA CULTURA

Si bien, el formar a profesionistas de calidad en favor de la sociedad es la principal función de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, no es la única y algo en que la institución se ha destacado durante años es en impulsar el arte y la cultura entre los universitarios y la sociedad tamaulipeca.

Y es que, recientemente la máxima casa de estudios efectuó dos de las actividades más importantes que tiene durante el año en estos ámbitos, la primera, la Feria del Libro UAT 2026 y la segunda, la 15 edición del Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2026 llevado a cabo en Victoria.

La Feria del Libro UAT realizada en el campus Tampico, bajo el lema “Leer nos inspira. Leer nos transforma”, contó con la participación de 23 editoriales entre nacionales e internacionales con más de 90 mil visitantes, quienes aprendieron y disfrutaron de 20 conferencias magistrales, 30 expresiones artísticas. Mientras que el Festival del Folklor Universitario Tamaulipas 2026 tuvo la participación de los Ballet Folklóricos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y por supuesto el Ballet Folklórico de la UAT.

De esta manera la UAT, bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado continúa refrendado su compromiso con los tamaulipecos, no sólo educándolos como excelentes profesionistas, sino también formándolos como personas de manera integral, con una visión global que podrán al servicio y beneficio de la gente.

Facebook: AntonioFrausto

Twitter:@AntonioFraustoG

Linkedin: AntonioFrausto

antoniofraustog@gmail.com