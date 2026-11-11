Elevan calificación de Tamaulipas por solidez financiera

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, obtuvo una mejora en su calificación crediticia, al pasar de HR A+ a HR AA-, con perspectiva estable, de acuerdo con la evaluación de octubre de 2026 de HR Ratings. La calificadora atribuyó el avance a los resultados financieros que permitieron al estado posicionarse entre los cuatro primeros lugares en crecimiento económico anual.

La mejora refleja los resultados de la política financiera del gobernador de administrar los recursos públicos con orden, transparencia y responsabilidad. Esa política se traduce en un mejor control del gasto, una recaudación más sólida y finanzas sanas que permiten dar continuidad a las obras y servicios que necesita la población.

Al referirse ante servidores públicos a la mejora de las calificaciones crediticias y a la reducción de la deuda conseguida desde el inicio de su administración, Villarreal Anaya expresó:

“Siento que vamos por el camino correcto y que tenemos que reforzar este trabajo interinstitucional para seguir impulsando la progresión de este gran estado que tenemos la oportunidad de servir, en beneficio de nuestras próximas generaciones”.

El paso de A+ a AA- significa subir un escalón en la evaluación: Tamaulipas ofrece mayor seguridad para cumplir a tiempo con sus obligaciones financieras y presenta un menor riesgo crediticio. Aunque incorpora el signo menos, AA- pertenece a una categoría superior a la A+, lo que representa un reconocimiento a la mayor solidez financiera del estado.

Tamaulipas ha fortalecido su calidad crediticia desde una posición inicial menos favorable, reflejada en la calificación de BBB+ otorgada por Fitch, que posteriormente aumentó a A+. Esta evolución también se observa en HR Ratings, cuya evaluación ha pasado de A a AA-, mientras que Moody’s y Verum mantienen desde 2024 sus calificaciones en A y A+, respectivamente.

Para otorgar estas calificaciones, las agencias analizan la capacidad del gobierno para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras. Entre los principales criterios se encuentran la estabilidad de los ingresos, el control del gasto, la disponibilidad de recursos para atender compromisos, el nivel de endeudamiento y la proporción de los ingresos destinada al pago de la deuda. También consideran la transparencia financiera, las prácticas de administración y los riesgos que podrían afectar las finanzas públicas.

En Tamaulipas, la mejora responde al fortalecimiento de sus indicadores financieros. HR Ratings destacó una mayor recaudación, la reducción del gasto corriente y la generación de ingresos superiores a los gastos antes de considerar los intereses de la deuda. Asimismo, reconoció una disminución del endeudamiento en relación con los ingresos disponibles y que durante 2025 no se recurriera a financiamiento de corto plazo, factores que contribuyeron a fortalecer la liquidez y reducir las presiones sobre las finanzas estatales.

En conjunto, estos resultados muestran una valoración favorable y sostenida de la calidad crediticia del estado, tanto por los aumentos alcanzados como por la estabilidad de las calificaciones. Esta tendencia fortalece la confianza en el manejo de las finanzas públicas bajo la política de orden y responsabilidad impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con HR Ratings, en 2025 Tamaulipas registró un superávit primario equivalente al 3.3% de sus ingresos totales. Esto significa que, antes de considerar los pagos de la deuda, los ingresos del estado superaron sus gastos. Al resultado contribuyeron la reducción del gasto corriente y un crecimiento del 4.8% en los ingresos de libre disposición, impulsado por una mejor recaudación de impuestos y derechos y por mayores participaciones federales.

El informe señala que la deuda neta ajustada pasó de representar el 39.4% al 35.3% de los ingresos de libre disposición. En el mismo ejercicio, el gasto en obra pública creció 7.1% respecto a 2024. En su análisis de gobernanza, la calificadora también observó una adecuada transparencia financiera.

Este fortalecimiento de las finanzas públicas coincide con el dinamismo económico de Tamaulipas. Con base en cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, la entidad registró un crecimiento promedio anual de 2.12% entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026, ubicándose en el cuarto lugar nacional. Asimismo, durante el primer trimestre de 2026, la actividad económica estatal creció 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior, el segundo mayor avance del país.

Con esta mejora, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas encabezada por Carlos Irán Ramírez González, refrenda su compromiso de cuidar los recursos públicos y mantener finanzas sanas para sostener la inversión en prioridades como la seguridad pública y la infraestructura educativa y carretera, en beneficio de las familias tamaulipecas y de las próximas generaciones.