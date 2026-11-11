Refuerzan SEDUMA y la PAUT vigilancia de la calidad del agua del río San Felipe

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para proteger las fuentes de agua y atender las preocupaciones de las familias que habitan en comunidades rurales, el Gobierno de Tamaulipas continúa con los trabajos de monitoreo del río San Felipe, mediante la toma de muestras que permitirán conocer sus condiciones e identificar posibles fuentes de contaminación.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), con apoyo de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), realizó labores de inspección y muestreo en la laguna de oxidación El Saladito, uno de los puntos de estudio por su conexión con este afluente.

El titular de la SEDUMA, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que estos trabajos responden a las denuncias presentadas por habitantes de ejidos cercanos y forman parte de las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya de atender directamente los problemas ambientales que preocupan a la población.

“Estamos aquí atendiendo las denuncias de las comunidades aledañas, en la laguna de oxidación El Saladito, que conecta con el río San Felipe y tiene una capacidad de hasta 600 litros por segundo. Vamos a realizar muestreos desde este punto hasta la presa Vicente Guerrero para conocer qué se está descargando en nuestros cuerpos de agua”, señaló.

El funcionario precisó que las muestras obtenidas serán analizadas en el Laboratorio Estatal de la SEDUMA, lo que permitirá contar con información técnica sobre la calidad del agua, identificar posibles contaminantes y determinar el grado de afectación de este afluente. Con estos resultados se integrará un diagnóstico que servirá de base para definir las medidas necesarias para su atención.

El río San Felipe pasa por zonas de Victoria y Güémez hasta su conexión con la presa Vicente Guerrero, por lo que vigilar la calidad de sus aguas resulta importante para la protección ambiental de esta región.

Becker Hernández reiteró que, bajo la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, la SEDUMA mantendrá el seguimiento a las denuncias ciudadanas y continuará trabajando en territorio para prevenir daños a los recursos naturales y proteger el bienestar de las comunidades.

“Vamos a seguir trabajando por instrucciones del gobernador, atendiendo estos problemas y buscando soluciones que nos permitan tener un mejor Tamaulipas”, concluyó.