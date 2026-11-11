Territorios Baldíos

Darío Fritz

Cansados de estar informados

Pertenezco a ese amplio y preventivo clan del 46% de la población global (en México es un punto porcentual menor) que evade las noticias por salud mental. Como en esas recomendaciones de libros de superación personal que proponen colocar los huevos en diferentes canastas, recurro a la novela o el ensayo reciente subido a Kindle, camino por alguna área verde donde el roce humano sea excluyente, amaso pizza, lo único que se me da en la cocina, experimento el vintage con cachivaches alojados en la bodega de la casa de mi mujer o me clavo en lo mío, que es la información, y por lo tanto una tentación a traicionar esa evasión de la actualidad.

Parecería contradictorio trabajar con información y al mismo tiempo huir de ella como si el panadero cansado de la harina no quisiera amasarla. Una paradoja que no es tal. La avalancha de datos negativos que recibimos a diario nos hace buscar alguna alternativa de paz, con resultados asombrosos para alimentar aquellas otras canastas. Al menos, se percibe la recuperación de energía. Recuperación que, en todo caso, en tiempos bastante funestos nos regresan a lo mismo, como si de competencia masoquista se tratara.

La preeminencia de lo negativo en las noticias se relaciona en realidad con el formateo que traemos. El sesgo de negatividad, como lo definen en psicología, tiene que ver con que el hombre como especie siempre estuvo pendiente de las agresiones que podría sufrir, de allí que lo negativo se procesa y recuerda con mayor facilidad que lo positivo. De las cavernas a la Inteligencia Artificial, en algo no hemos cambiado.

Lo que ha cambiado es el nivel o el número de agresividades diarias que padecemos. Si antes los desastres llegaban con meses de retraso, ahora lo podemos padecer cada mañana, con abrir el resumen noticioso de la radio mientras nos trasladamos al trabajo: la inflación sube, el peso se devalúa unos centavos más, la casta de corruptelas en la institución electoral ya es una caja de pandora, el veneno se surte entre políticos, la salud pública abandona a enfermos de diabetes y de cáncer y a los municipios pobres. Se pueden digerir estas y otras por unas horas, pero al cabo del día, se reproducirán como la hidra cuando bajemos la guardia.

Podremos decir como paliativo que nos alejamos de los niveles de 2021 cuando la evasión de las noticias era del 59% en el mundo, 13% menos que en la actualidad, pero no alcanza. Tomamos un respiro cuando estadunidenses, brasileños o serbios ponen freno a los ultras que potencian la brutalidad sobre sus poblaciones, cae algún capo, una desaparición se resuelve con el hallazgo con vida, la presión social gana con más seguridad para carreteras o se impide despidos en dependencias oficiales, el Papa defiende a los pobres o aprendemos los beneficios del té de romero para descansar.

El desafío radica en que al mismo tiempo del alejamiento de las audiencias ganan las redes sociales y los videos como fuentes centrales de la difusión de noticias, fuentes en su mayoría sin verificación y sesgadas por quienes las alimentan. De allí a perforar el sustento informativo para decidir en un régimen democrático se torna en algo tan peligroso como los propios peligros de los que nos cuidamos cuando estamos atentos a las amenazas del entorno. Ya lo dijo Trump: “Yo soy quien está salvando la democracia”.