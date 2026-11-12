Emite Guardia Estatal Cibernética recomendaciones preventivas para un Buen Fin seguro en Tamaulipas
Como parte de las acciones preventivas implementadas durante la jornada comercial de El Buen Fin, la Guardia Estatal Cibernética emite una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para evitar ser víctima de fraudes, robos de identidad o estafas electrónicas al realizar compras por internet.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones preventivas implementadas durante la jornada comercial de El Buen Fin, la Guardia Estatal Cibernética emite una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para evitar ser víctima de fraudes, robos de identidad o estafas electrónicas al realizar compras por internet.
Entre las principales medidas de autocuidado digital, se exhorta a la población a verificar que los sitios web cuenten con protocolos de seguridad válidos antes de ingresar información financiera, utilizar plataformas oficiales y comercios reconocidos, así como evitar acceder a promociones mediante enlaces recibidos por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales de dudosa procedencia.
De igual forma, se sugiere activar las notificaciones bancarias, emplear tarjetas digitales con código de seguridad dinámico, abstenerse de utilizar redes Wi-Fi públicas al efectuar transacciones y no compartir contraseñas ni códigos de verificación con terceros.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) recuerda a los usuarios que, en caso de detectar algún sitio fraudulento o ser víctima de un ciberdelito, pueden solicitar orientación y reportar el incidente a través de la línea de emergencia 911, al número de denuncia anónima 089 o directamente al teléfono de atención de la Guardia Estatal Cibernética: 834-144-3142.