Entregan paquetes para la instalación de huertos integrales de traspatio en Padilla, San Carlos y San Nicolás

Como parte del programa U043 Apoyos de Atención para el Sector Rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, que encabeza Antonio Varela Flores, continúa acercando apoyos integrales de huertos de traspatio a familias de comunidades rurales de los municipios de Padilla, San Carlos y San Nicolás.

12 noviembre, 2026
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Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Padilla, Tamaulipas.- Como parte del programa U043 Apoyos de Atención para el Sector Rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, que encabeza Antonio Varela Flores, continúa acercando apoyos integrales de huertos de traspatio a familias de comunidades rurales de los municipios de Padilla, San Carlos y San Nicolás.

Con el apoyo de personal de la Dirección de Desarrollo Rural y Pymes, se realizó la entrega de 128 paquetes integrales para el establecimiento de huertos de traspatio, distribuidos de la siguiente manera: 38 en el municipio de Padilla, 45 en San Carlos y 45 en San Nicolás. Cada paquete incluye semillas de calabaza, chile, tomate, espinaca, acelga, betabel, zanahoria y cebolla, con las cuales las familias podrán iniciar la producción de hortalizas en sus propios hogares y disponer de alimentos frescos para el autoconsumo.

Este programa tiene como propósito fomentar la producción de alimentos en los hogares rurales, contribuir a mejorar la alimentación de las familias y generar ahorros en su economía, al brindarles la oportunidad de cultivar sus propias hortalizas.

En las entregas estuvieron presentes Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, presidente municipal de Padilla; Gaudisela Ramírez Zavala, alcaldesa de San Carlos, y Analy Becerra Reséndez, presidenta municipal de San Nicolás, quienes acompañaron estas acciones de atención y apoyo dirigidas a las familias de sus respectivos municipios.

Mediante estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, mantiene el impulso a iniciativas que promueven el autoconsumo, fortalecen la economía familiar y contribuyen al bienestar de las comunidades rurales.

12 noviembre, 2026
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