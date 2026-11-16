Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un modelo de distribución potencial y zonas de riesgo para combatir el gusano barrenador en la entidad. La investigación, encabezada por el Dr. Francisco Reyes Zepeda, utiliza modelos de simulación y variables ambientales para anticipar el desplazamiento de la plaga y optimizar la liberación de moscas estériles.

El investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT dijo que harán un diagnóstico para registrar los casos y crear el modelo con el fin de conocer las circunstancias en que la mosca puede estarse desplazando.

Explicó que van a tomar diferentes variables ambientales a través de modelos de simulación y con los datos del ganado infectado harán las proyecciones de cómo se está moviendo la mosca.

Señaló que el trabajo tiene también como meta, que los recursos invertidos en el combate de la plaga impacten con más precisión, porque lamentablemente es una problemática que va a tardar más de 15 años en erradicarse.

“Entonces tenemos que ir trabajando sobre modelos que nos digan hacia dónde van y si le agregamos esta parte de la variabilidad ambiental con el cambio climático y la incertidumbre que tiene la gente se vuelve mucho más complejo”, indicó.

El Dr. Reyes Zepeda Añadió que para el estudio se creó un grupo multidisciplinario con expertos de diferentes planteles de la Universidad y se abordarán temas de trabajo social, así como cuestiones ecológicas.

“Entonces aquí en el estado queremos identificar precisamente cuáles son esas regiones en donde las condiciones ambientales son propicias para que la mosca se multiplique, y ahí es donde podemos ayudar al gobierno, y decir en esa zona pueden liberar la mosca estéril”, comentó.

Sostuvo que es muy importante la participación de los ganaderos, para conocer las implicaciones que ha tenido esta problemática en sus rendimientos productivos.

“Es decir, cuánto les ha afectado y qué están haciendo. Porque no sabemos realmente cuáles son los municipios o lugares donde hay más infestación. Entonces este proyecto busca es conocer esa parte, porque algunos casos no reportan”, aseveró.