Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- La Academia Selectivo TR logró coronarse en las categorías Sub-14 y Sub 15 varonil dentro de la Eliminatoria Municipal de fútbol asociación, organizada por el gobierno de Eduardo Gattás Báez.

A través del Departamento del Deporte y la Juventud de la Secretaría de Bienestar Social, se cumplió con el filtro local, rumbo a la Olimpiada Nacional 2027.

Apelando al juego limpio e impulsados por sus familias, futbolistas infantiles y juveniles se brindaron al máximo sobre los campos de la Unidad Deportiva Revolución Verde.

CAMINO AL TITULO

En la categoría Sub-14, Selectivo TR venció 2-1 en el duelo decisivo a Tecos UAG y en la división Sub-15 terminó como líder e invicto tras una serie de partidos ganados en fila india.

Con esta brillante actuación, las selecciones dirigidas por Ramón Cedillo, obtienen el derecho de representar a Victoria en la fase Zonal.

También dieron la pelea equipos como Correcaminos, Capitanes, Chivitas, entre otros.