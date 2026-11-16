Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Hidalgo, Tamaulipas.- El Reto 24 Horas en la Presa Pedro J. Méndez no solo puso a prueba los límites físicos de los participantes, sino que reafirmó el potencial de Hidalgo y de Tamaulipas como escenario ideal para el deporte extremo y el turismo de naturaleza.

Así lo informó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, quien señaló que este evento deportivo se realizó bajo el escenario natural de la Presa Pedro José Méndez, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, donde se vivió una de las competencias de resistencia más exigentes del ciclismo de montaña regional: el Reto 24 Horas.

Durante un día y una noche, ciclistas de la región y de estados vecinos enfrentaron senderos técnicos, subidas exigentes y descensos desafiantes rodeados de paisajes acuáticos y montañosos, en una prueba que combinó fuerza física, estrategia de equipo y pura determinación.

El evento, impulsado por la Secretaría de Turismo de Tamaulipas como parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer el turismo deportivo y la economía local, arrancó el 14 de noviembre de 2026 con el banderazo de salida encabezado por el secretario Benjamín Hernández Rodríguez, el presidente municipal Praxedis Guajardo Reyna y la directora de Turismo municipal María Guadalupe Mercado Castillo.

El entorno natural privilegiado convirtió la competencia en una experiencia sensorial única, con vistas al agua y a la montaña tamaulipeca como testigos del sacrificio de los atletas.

Los ganadores del primer lugar en la categoría 4 fantásticos fue para el equipo Primo; en la categoría mixtos, el equipo Correcaminos; en la categoría 3 amigos, el equipo Correcaminos y en la categoría Diversión libre, el primer lugar fue para el Team Factory.

“El evento deja un legado de pasión, comunidad y proyección para futuras ediciones que seguramente atraerán a aún más ciclistas en busca de superarse a sí mismos entre montañas y aguas tamaulipecas”, concluyó Hernández Rodríguez.