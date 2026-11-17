Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Dirección de Atención y Servicio a la Comunidad, llevó a cabo una plática preventiva dirigida a madres y padres de familia con el objetivo de proporcionar información y orientación sobre prevención del delito, cultura de la denuncia y atención de situaciones de riesgo que pudieran afectar a niñas, niños y adolescentes.

La actividad se realizó en coordinación con el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Altamira, en la Escuela Telesecundaria “Gerardo Gómez Castillo”, ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Durante la plática se compartieron recomendaciones para identificar y prevenir posibles situaciones de violencia en los entornos familiar, escolar y social, destacando la importancia de la comunicación, la atención y el acompañamiento de madres y padres de familia.

Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con la responsabilidad penal para adolescentes, los alcances del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de determinadas conductas, con el propósito de fortalecer la orientación que las familias brindan a sus hijas e hijos.

De igual manera, se dio a conocer a las madres y padres de familia de estudiantes de primero, segundo y tercer grado de dicha institución educativa la plataforma Fiscalía Digital, sus beneficios y los trámites y servicios disponibles, como una herramienta que facilita el acceso de la ciudadanía a los servicios de procuración de justicia. Al término de la actividad, se abrió un espacio de diálogo en el que las personas asistentes pudieron expresar sus dudas e inquietudes y recibir orientación sobre los temas expuestos.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas fortalece la prevención del delito y la proximidad social mediante la colaboración con las instituciones educativas y la participación de las familias, a fin de promover la cultura de la denuncia y contribuir a la construcción de entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.