Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias victorenses, la presidenta del Sistema DIF Victoria, Lucy de Gattás, acompañada del alcalde Lalo Gattás, encabezó la cuarta entrega de 3 mil apoyos del programa alimentario “Voluntad para Ayudar a las Familias”, en las instalaciones del organismo asistencial.

Ante las y los beneficiarios, Lucy de Gattás reafirmó el compromiso de mantener, durante el último año de la administración municipal, una atención cercana, sensible y oportuna para las familias que más lo necesitan, mediante acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

“Nuestra responsabilidad es contribuir a mejorar sus condiciones de vida y bienestar. En el DIF Victoria seguiremos trabajando con el corazón, responsabilidad y voluntad de ayudar”, expresó.

Asimismo, reiteró su agradecimiento a la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y al gobernador Américo Villarreal Anaya, por el respaldo y el impulso que brindan a este programa alimentario, que permite ampliar su cobertura y llegar a más personas y comunidades de la Capital.

Por su parte, el alcalde Lalo Gattás reconoció el trabajo que realiza Lucy de Gattás y su equipo de colaboradores para acercar estos apoyos a más de 3 mil beneficiarios, entre adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y menores de edad.

Con esta cuarta entrega, el DIF Victoria refrenda su compromiso de continuar impulsando programas de asistencia social que contribuyan a la alimentación, el bienestar y una mejor calidad de vida de las familias victorenses.