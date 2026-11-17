Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con acciones permanentes de conservación y rehabilitación de calles, el Gobierno de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, continúa mejorando las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.

A través de las cuadrillas de trabajo, se llevaron a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en los fraccionamientos Fuego Nuevo, Hacienda del Sol, Álamos, San José, Lomas de Santander, Montes Altos y Zozaya, así como en las colonias Héroe de Nacozari, Leyes de Reforma y la zona centro.

Estas acciones forman parte del programa permanente de atención a la infraestructura vial, mediante el cual se atienden los sectores que requieren mantenimiento, dando respuesta a una de las principales demandas de las familias victorenses.

El alcalde Lalo Gattás destacó la importancia de mantener en buenas condiciones las calles de la ciudad, al señalar que cada vialidad rehabilitada contribuye a mejorar la movilidad, facilitar los traslados y brindar mayor seguridad a quienes diariamente se desplazan a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.