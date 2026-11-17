AGENCIAS

La primera victoria de la Selección Mexicana de Rafael Márquez llegó en el momento más esperado, cuando el margen de error era nulo y el objetivo era grande.

Después de cinco partidos que sembraron preocupación, al fin llegó el triunfo que regresa calma y el que además mete al Tricolor a la Copa Oro 2027 y al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

México se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Jamaica con un solitario gol de Jesús ‘Tecatito’ Corona, en el Estadio de Monterrey, y con marcador global 3-3, el equipo nacional pudo cumplir el objetivo y cerrar el año con una importante victoria.

Luego de un primer tiempo intenso, con el mejor futbol que se ha visto en el equipo del Káiser, la Selección Mexicana resolvió un encuentro en el que el peligro nunca estuvo en su arco. Tras incontables llegadas, salvadas heroicas en el arco jamaiquino y un falta de contundencia que sigue aquejando, el hombre de casa rompió el cero.

Tecatito Corona, de gran primera mitad, tomó el esférico fuera del área y disparó colocado a segundo poste para romper el cero al minuto 35. Por primera vez en la Era Márquez, México comenzó un partido arriba en el marcador.

Los casi 52 mil espectadores en el Gigante de Acero pudieron celebrar despues de varios gritos ahogados. Desde antes del silbatazo inicial y tras la primera hora de juego, el público regio demostró que también merecían un partido de Copa del Mundo.

Sin embargo, el ambiente en la tribuna decayó con el ritmo de los 11 verdes en el terreno de juego. Por suerte del equipo mexicano, Jamaica nunca se encontró en el terreno de juego y Raúl Rangel tuvo una tranquila noche en la Sultana del Norte.