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En fast track, sin debate y una revisión sobre la trayectoria y méritos, el Senado ratificó 342 ascensos, en la Armada de México, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, entre los que destacan almirantes, vicealmirante, generales, coroneles y tenientes.

El oficio enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum con los nombramientos se avaló la mañana de este martes por en comisiones y con todas las dispensas de trámite se ratificó primero en el pleno legislativo.

La senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expuso el respaldo a las propuestas. Sin embargo, cuestionó que a pesar tuvieron acceso a los expedientes con la trayectoria de los marinos y militares promovidos, se desconocen los méritos de los mismos.

Ello “para confirmar que efectivamente su ascenso sea con base a los méritos que a lo largo de su carrera han acumulado. No se señala, por ejemplo, los lugares en donde participaron, si los encargos, pero no los lugares donde estuvieron participando”.

En tribuna cuestionó que los senadores “no tenemos forma de confirmar si hay algún conflicto de interés, si hay algún antecedente en el lugar específico donde desarrollaron o desempeñaron sus tareas. Y también nos parece muy importante el poder contar con tiempo, porque si bien es cierto reconocemos la disposición de la presidenta de la comisión, no tuvimos de parte de la Secretaría acceso anticipado a esta información”.

Recordó que en el 2023 se hicieron de esta misma manera ratificaciones y hoy tenemos en la cárcel a dos presuntos marinos y involucrados por de huachicol fiscal por lo que es necesario que el Senado cumpla cabalidad con su responsabilidad y replantearnos el proceso de revisión de expedientes para proceder a las asignaciones.

Durante la sesión ordinaria se ratificaron por unanimidad108 ascensos de diversos grados navales de la Armada de México.

Cuatro nombramientos al grado de Almirante; ocho nombramientos al grado de Vicealmirante; 30 nombramientos al grado de Contralmirante; y 66 nombramientos al grado de Capitán de Navío.

Asimismo, se ratificaron 234 ascensos de Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Guardia Nacional.

Se ratificaron Siete a general de división; cuatro a general de división de guardia nacional; un general de división piloto aviador; 18 a general de brigada de arma; tres a general de brigada de servicio; siete a general de ala piloto aviador; ocho a general de brigada de Guardia Nacional.

Asimismo, 28 a general brigadier de arma; 10 a general brigadier de servicio del ejército; 10 a general de grupo piloto aviador; dos a general brigadier de servicio de la fuerza aérea; 18 a general brigadier de guardia nacional; 44 a coronel de arma; 36 a coronel de servicio del ejército.

También a 10 a coronel de fuerza aérea piloto aviador; tres a coronel de servicio de la fuerza aérea y 25 a coronel de guardia nacional.