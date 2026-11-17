Redacción Infonorte

Matamoros, Tamaulipas.- El buque UAL Fortitude zarpó este sábado poco después de las 7:00 de la mañana desde el Puerto Norte Matamoros con destino a Pecem Brasil, transportando un cargamento de 2 mil toneladas de trifloruro de aluminio enviado por la empresa Orbia, en lo que representa la primera operación de exportación comercial realizada a través de la Terminal Marítima de Matamoros TMM.

El avance del Puerto Norte Matamoros se ha cimentado en el impulso decidido del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien desde el inicio de su administración apostó por el desarrollo de esta infraestructura estratégica, convencido de que se convertirá en un polo de crecimiento económico y bienestar para la región, el estado y el país.

Gustavo Guzmán Fernández, director general de la Administración Portuaria Integral API Puerto Norte Matamoros, informó que las maniobras logísticas y de carga se desarrollaron conforme a la programación establecida, cumpliendo con las expectativas del cliente y permitiendo que la embarcación partiera sin contratiempos hacia su destino.

Destacó que un amplio equipo de trabajo laboró de manera ininterrumpida desde su llegada el pasado miércoles hasta su partida el sábado, para atender todas las fases de la operación, alcanzando rendimientos similares a los de puertos consolidados del Golfo de México, con movimientos de entre 46 y 50 toneladas por hora, equivalente aproximadamente a una tonelada por minuto. Asimismo, precisó que toda la operación, desde el arribo del buque al puerto, las maniobras de carga y su zarpe hacia el Golfo de México, se desarrolló sin incidentes.

Este embarque marca un hecho histórico para el desarrollo portuario de la región, como muchos otros que se han venido consolidando durante los últimos años para hacer posible este momento.

El zarpe de la primera exportación comercial confirma el inicio formal de las operaciones de exportación a través del Puerto Norte Matamoros, una infraestructura estratégica para fortalecer la competitividad del noreste de México y ampliar las opciones logísticas para las empresas instaladas en la región.

Al referirse a proyectos estratégicos de largo alcance, el mandatario estatal ha evocado una reflexión sobre el poema “El Sembrador”, de Marcos Rafael Blanco, cuya enseñanza destaca la importancia de trabajar y sembrar hoy para que las futuras generaciones disfruten los frutos de ese esfuerzo, con la convicción y la fe de que las grandes obras transformadoras terminan por rendir resultados, “Y sin embargo sigue sembrando, porque la verdadera grandeza del ser humano, no consiste solamente en lo que recibe de la vida, sino también en lo que es capaz de dejar para los que vendrán después, sembrar es en esencia, un acto de fe en el futuro”, destacó el gobernador Américo Villarreal.

El dinamismo que comienza a registrar la terminal también se ve fortalecido por los proyectos de inversión en infraestructura que se encuentran en marcha. Entre ellos destaca la nueva etapa de desarrollo que ejecutará la empresa Mota Engil como parte del Programa General de Inversión 2024-2029, que contempla recursos superiores a los mil 680 millones de pesos para ampliar y fortalecer las capacidades operativas del puerto, en particular el nuevo muelle de 280 m a una profundidad de -12 m.

Estas acciones buscan aprovechar la ubicación estratégica del Puerto Norte Matamoros, cercana a la frontera con Estados Unidos, y ampliar las alternativas logísticas y comerciales disponibles para las empresas del noreste del país.

Guzmán Fernández destacó que este zarpe representa el comienzo de una nueva etapa para el Puerto Norte Matamoros, al abrir la puerta para que más compañías de la región utilicen esta vía marítima para el movimiento de mercancías hacia mercados internacionales y así subsanar la necesidad que habría existido.

Con el zarpe del UAL Fortitude, el Puerto Norte consolida la alternativa logística para el comercio exterior mexicano. Este primer embarque comercial de exportación confirma el potencial de una infraestructura que continúa fortaleciendo sus capacidades operativas y de inversión, sentando las bases para futuros embarques, nuevas oportunidades de negocio y un mayor crecimiento económico y bienestar para Tamaulipas y el noreste de México.