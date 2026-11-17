AGENCIAS

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó este miércoles a China donde tiene prevista una reunión trilateral con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen esta semana.

La agencia estatal rusa TASS informó que el avión de Putin aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an, en el sur de China.

La reunión de la APEC se celebra en un momento de tensiones comerciales globales, pero todos los focos están puestos en la reunión trilateral que mantendrán Putin, Xi y Trump el jueves, donde, según Pekín, hablarán sobre la “paz mundial”.