Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de proteger la salud de las familias victorenses durante la temporada invernal, la Presidencia Municipal de Victoria y el Sistema DIF Municipal habilitaron un módulo de vacunación contra la Influenza y el COVID-19, siendo el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, los primeros en recibir las dosis.

El módulo se encuentra instalado en las oficinas del Sistema DIF Victoria, ubicadas en calle Felipe Berriozábal s/n, en la zona centro, donde se brinda atención gratuita a la población abierta y a niñas y niños mayores de 5 años.

Para acceder a este servicio no se requiere realizar ningún trámite previo, únicamente acudir a las instalaciones y solicitar la aplicación de las vacunas correspondientes.

Esta iniciativa del Gobierno Municipal y el Sistema DIF Victoria, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Distrito de Salud para el Bienestar No. 1, busca fortalecer las acciones de prevención y proteger a la población de enfermedades respiratorias propias de la temporada.

El jefe de los Servicios Médicos Municipales, Dr. Guillermo Saldierna, informó que se cuenta con dosis suficientes para atender a la ciudadanía y reiteró que la aplicación de las vacunas será completamente gratuita.

Precisó que el módulo estará brindando servicio de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que invitó a las familias a aprovechar esta campaña de vacunación y reforzar las medidas de prevención durante la temporada invernal.