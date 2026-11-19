Redacción Infonorte

H. Matamoros, Tamaulipas.- Como parte de las acciones que se realizan para atender la presencia de restos de un cohete espacial en playa Bagdad, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), continúa colaborando en las tareas de limpieza e inspección de esta zona costera, con el propósito de proteger la fauna marina y prevenir posibles daños al entorno natural.

En estos trabajos participan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Marina, la asociación civil Conibio Global y el Gobierno Municipal de Matamoros, mediante recorridos de supervisión, localización y recolección de fragmentos encontrados a lo largo de la costa.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó la importancia de mantener estas tareas de manera coordinada, principalmente para evitar que los materiales representen un riesgo para las especies que habitan en este ecosistema y asegurar que reciban la evaluación y el manejo correspondiente por parte de las autoridades competentes.

Señaló que la vigilancia continuará en los puntos donde se han detectado residuos, ante la posibilidad de nuevos hallazgos que pudieran afectar las condiciones naturales de la playa.

Por su parte, el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y reconoció la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil para atender esta situación, así como preservar uno de los principales espacios turísticos y recreativos de las familias matamorenses.

La presencia de estos fragmentos, reportada en días recientes tras un lanzamiento espacial desde territorio estadounidense, ha requerido mantener la atención sobre esta franja costera, donde las instituciones involucradas trabajan de manera conjunta para identificar posibles afectaciones y dar continuidad a su retiro.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su disposición de colaborar con las instancias responsables en la protección del patrimonio natural del estado, mediante un trabajo permanente que prioriza el cuidado de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades costeras.