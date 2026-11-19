Redacción Infonorte

Ciudad de México.- El gobernador Américo Villarreal Anaya celebró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo haya destacado la importancia del desarrollo del campo petrolero Trion y del Puerto del Norte de Matamoros, ambos en las costas de Tamaulipas, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al salir de Palacio Nacional en donde sostuvo reuniones de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos interinstitucionales para seguir fortaleciendo este gran proyecto de una nueva terminal marítima en Tamaulipas, Américo Villarreal afirmó que el Puerto del Norte, es “una iniciativa de alcance nacional que representa un gran orgullo tamaulipeco”.

Recordó que hace unos días realizó una visita a las instalaciones ubicadas en el campo Trion, en el Golfo de México, en donde se realiza la perforación de pozos petroleros en aguas ultraprofundas y también constató la primera actividad de comercio internacional desde el Puerto de Matamoros con un barco que ya transportó mercancía hasta Brasil.

“Hoy ha sido mencionado este puerto por la presidenta de la República en esta gran cumbre de la APEC y hoy tenemos este seguimiento para los acuerdos desde el punto de vista interinstitucionales para seguir fortaleciendo este gran proyecto de este nuevo puerto sobre la costa del Golfo de México”, expresó este jueves.

La secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante la reunión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, celebrada en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se destacó la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana Woodside Energy para el desarrollo del proyecto Trion en aguasprofundas del Golfo de México.

“La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país”, expresó la presidenta Sheinbaum.