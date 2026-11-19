Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, supervisó el avance de los trabajos de reposición del colector sanitario que, mediante perforación subterránea, rehabilitará el Gobierno del Estado bajo las vías del ferrocarril en la calle Alberto Carrera Torres, cruce con eje vial Lázaro Cárdenas.

Acompañado del gerente general de COMAPA Victoria Fernando García Fuentes reconoció y agradeció la colaboración y apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya por la ejecución de esta obra que resuelve un problema que enfrentaban vecinos del sector.

Proyecto que arranca con el permiso del derecho de vía por parte de Ferromex y que consiste en la construcción de un cruce subterráneo de 60 metros de longitud que dará continuidad al colector sanitario de 24 pulgadas y otra línea de agua potable sin abrir zanjas a cielo abierto en el área de vías.

Durante meses el drenaje sanitario presentó colapsos y derrames de aguas negras en el sector, una problemática que será resuelta con este cruce subterráneo que contempla una inversión superior a los 14 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado en coordinación con la COMAPA Victoria.