Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tuvieron una destacada participación en el ciclo de conferencias “Combatir la pobreza, lograr Bienestar 2.0”, un espacio de análisis e intercambio de conocimientos organizado por la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas (SEBIEN).

El evento, realizado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, tuvo como propósito reflexionar sobre demografía, desigualdad, seguridad alimentaria y estrategias para fortalecer el bienestar social, siendo presidido por la titular de la SEBIEN, Dra. Silvia Casas González.

A nombre del rector, Dámaso Anaya Alvarado, la Dra. Bárbara Azucena Macías Hernández, encargada de despacho de la Secretaría de Investigación de la UAT, dio la bienvenida a las actividades, destacando que este es un espacio indispensable para analizar los temas relevantes que permitan reducir las desigualdades y alcanzar mayor bienestar para los individuos y las comunidades.

Subrayó que la UAT apuesta por la educación y la ciencia para elevar las condiciones culturales, impulsar empleos dignos y fortalecer el tejido social, ello en sintonía con el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas.

Añadió que, con el impulso del rector Dámaso Anaya, se promueve la investigación con impacto social que responda a los retos reales del estado y del país, a través de la transferencia y la aplicación del conocimiento, buscando tender puentes efectivos entre investigadores, instituciones públicas y la ciudadanía para transformar los estudios en soluciones concretas.

Por parte de la UAT participó el Dr. Osvaldo García Mata, investigador de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, quien impartió la conferencia “Bienestar financiero en México: retos para reducir la pobreza en contextos regionales diversos”. Durante su ponencia, señaló que en el país existen cerca de 46.5 millones de personas en situación de vulnerabilidad financiera, con un promedio nacional de 36.7 puntos de bienestar en la materia.

Asimismo, intervino el Dr. Edgar Tello Leal, investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, con la presentación del proyecto “Evaluación integral de una estufa de biomasa”, desarrollado junto al DIF Tamaulipas para comunidades rurales del municipio de Tula.

En este marco, la secretaria de Bienestar Social, Dra. Silvia Casas González, agradeció el apoyo de la UAT y destacó que este ciclo de conferencias busca analizar los desafíos del estado y optimizar el alcance de las políticas sociales.

Al evento asistieron la Dra. Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del Sistema DIF Tamaulipas; la Dra. María de Lourdes Puente Vizcarra, delegada de Programas Federales en el estado; el diputado Francisco Hernández Niño; y el secretario de Innovación e Inteligencia Digital de Tamaulipas, Mtro. Edwin Tuexi Amaro.