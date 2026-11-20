Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cumplimiento de la política laboral impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer las oportunidades de empleo y el bienestar de las familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó una recepción de bienvenida a trabajadores tamaulipecos que participaron en los Programas de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y de Trabajadores Temporales en el Extranjero (PTET), tras concluir sus actividades laborales en Canadá y Estados Unidos.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Emanuel Reséndez Gómez, encabezó el encuentro, en el que reconoció el esfuerzo, compromiso y aportación de las y los trabajadores provenientes de 29 municipios de Tamaulipas, quienes, mediante su experiencia en la industria agroalimentaria de ambos países, contribuyen a la economía de sus hogares y al desarrollo de la entidad.

En la recepción también participaron la directora general de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas, Consuelo Nayeli Lara Monroy; la gerente estatal de FINABIEN Tamaulipas, Vanessa Berenice Lara Solís, y Beatriz López Aguillón, esposa de uno de los trabajadores participantes, como parte del acompañamiento y reconocimiento a las familias que forman parte de estos esquemas de movilidad laboral.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo refrenda su compromiso de brindar acompañamiento y reconocimiento a las y los trabajadores tamaulipecos, fortaleciendo el acceso a oportunidades laborales en condiciones ordenadas y seguras, en congruencia con la visión de justicia social, inclusión y bienestar que impulsa el Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya.