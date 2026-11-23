Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de ampliar las oportunidades de rehabilitación, autonomía e inclusión de las personas con discapacidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, encabezaron la entrega de 174 prótesis de extremidades y aparatos funcionales, además de la inauguración del nuevo tanque terapéutico y cinco cubículos de terapia física del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

“Estamos en un área altamente sensible, que sigue representando este humanismo, el despertar de conciencias del pueblo de México que optó por tener una mejor oportunidad y calidad de vida, por velar para que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera de las diferentes áreas de oportunidad de la convivencia humana”, mencionó el Gobernador del Estado durante su intervención.

Y añadió: “Hace un año estábamos precisamente aquí, entregando también en esa ocasión apoyos funcionales. Ahora, a un año de distancia, volvemos a replicar esta acción con ustedes, con más apoyos funcionales, entre prótesis y órtesis, así como nuevas áreas que van a incrementar la capacidad de servicio de estas instituciones, para que, con una visión humanista, todos podamos aspirar a tener una mejor sociedad”.

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas celebró que “hagamos realidad estas acciones, que no se queden en peticiones o en promesas, sino que las concluyamos junto con ustedes para el bien de todos”, al tiempo que felicitó a quienes recibieron sus nuevas prótesis y órtesis.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF Tamaulipas, de fortalecer los servicios especializados de rehabilitación y acercar una atención digna y oportuna a los grupos de atención prioritaria, mediante el mejoramiento de la infraestructura y la ampliación de la capacidad de atención para quienes requieren estos servicios.

Durante la jornada se realizó la entrega de 174 apoyos funcionales en beneficio de personas de 27 municipios de la entidad. Las prótesis y aparatos representan herramientas fundamentales para mejorar la movilidad, favorecer la independencia y facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas de sus beneficiarios.

Asimismo, se puso en funcionamiento el nuevo tanque terapéutico del CREE, un espacio destinado a los tratamientos de hidroterapia que permitirá atender aproximadamente a 640 pacientes al mes, el doble de la capacidad del tanque anterior, que brindaba servicio a alrededor de 320 personas mensualmente.

A esta ampliación se suma la apertura de cinco nuevos cubículos en el área de terapia física, con los que se incrementan los espacios disponibles para la atención de pacientes y se fortalece la capacidad operativa del centro, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura de los servicios de rehabilitación.

Con estas acciones, el Gobierno de Américo Villarreal Anaya, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas que preside María de Villarreal, refrenda la importancia de la rehabilitación como una herramienta para favorecer la autonomía, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, así como de sus familias.