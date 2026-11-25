Antonio Frausto

Sheinbaum y la prosperidad compartida

A diferencia de su antecesor Andrés Mnauel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbam ha entendido muy bien el momento geopolítico del mundo, e intenta posicionar a México para obtener el mayor beneficio posible, a pesar del riesgo de tener de vecino a Estados Unidos y las amenazas del presidente Trump.

Y es qué, el hecho de que la mandataria mexicana asistiera a la Cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), en Shenzhen, China, a principios de la semana pasada, se reuniera con el presidente chino Xi Jin Ping, y con los líderes políticos de sus socios comerciales más importantes, Estados Unidos y Canadá, es un mensaje claro de la apuesta por la cooperación y la prosperidad compartida a la que aspira México.

Si creemos que “en política la forma es fondo” cómo decía Jesús Reyes Heroles, Sheinbaum se posicionó cómo una de las figuras de la cumbre, a pesar de no ser la líder política ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, las tres superpotencia que se disputan la hegemonía mundial.

Primero, al ser la jefa de estado en tomar la palabra en primera instancia dentro de la cumbre, por supuesto, después del mandatario anfitrión Xi; pero no sólo el hecho de abrir los discurso, sino la idea que comunicó, que aunque para muchos pudiera ser una visión idealista e incluso utópica, es muy visión precisa a la apuesta que México hace al mundo, con la idea de la cooperación sin subordinación.

Tan sólo hay que escuchar con atención su discurso, en donde por supuesto resaltó el éxito de los gobiernos de la transformación al sacar de la pobreza a 17 millones de mexicanos, pero también destacó que el éxito o desarrollo de un país no debe significar la caída o estancamiento de otro.

Aunque pareciera un discurso tradicional, es muy significativo, pues desde la conquista de los territorios del hoy continente americano por parte de las potencias europeas, se tiene la idea de que su enriquecimiento y desarrollo se ha dado a costa de las naciones subdesarrolladas de las que se extraen materias primas.

Para continuar refiriendo que esa visión, ese modelo debe de cambiar por la cooperación para la prosperidad compartida, ya que en un mundo interconectado, la cooperación, la inversión, el comercio y el intercambio de conocimiento deben fortalecer las capacidades de todas las economías y de todas las naciones.

Básicamente, la presidenta Sheinbaum está diciendo que en el siglo XXI, ante los cambios económicos y geopolíticos que se están dando en el mundo, México y todas las naciones deben de enfocarse en verdaderamente cooperar, es decir, en un ganar – ganar.

Por supuesto esta visión se aleja del concepto tradicional de Estados Unidos, que como hegemón en el mundo y en especial en América siempre ha impuesto sus intereses sin importar el costo o sufrimiento de la gente de los demás países, ejemplos hay muchos en poco más de dos siglo de su fundación, el más reciente Venezuela.

Segundo, al ubicarse en la primera fila en la foto oficial de los mandatarios participantes no es un gesto menor, si bien los detractores podrán decir que la colocaron ahí por amabilidad, por el simple hecho de ser mujer. Lo cierto es que reafirmó su posición como jefe de estado de una nación relevante en la Cumbre de Asia – Pacífico.

Tercero, por las actividades fuera del protocolo político que tuvo la mandataria mexicana, con las cuales conquistó las redes sociales, desde la comida que tuvo con un grupo de mexicanos radicados en China, el ser recibida con música mexicana interpretadas por un grupo de cuerdas, hasta el intentar tocar una guitarra inteligente, que se convirtieron en tendencia por lo espontáneo del momento.

Y cuarto, porque por lo menos durante casi toda la semana pasada, la agenda setting, la agenda de medios, la volvió a imponer la presidenta al ser su gira por China el principal tema de conversación entre los mexicanos.

Así que por donde se le quiera ver, la participación de Claudia Sheinbaum en la Cumbre de la APEC 2026, resultó mediáticamente un éxito para el Gobierno de México, reforzando la percepción general que ahora sí se tiene a una jefa de estado con la categoría y la estatura política, para sentarse con los grandes líderes mundiales y negociar de igual a igual.

TAMAULIPAS Y LA INVERSIÓN INTERNACIONAL

El éxito en la gira de la presidenta Sheinbaum en la Cumbre de la APEC, también alcanzó a Tamaulipas, pues nuestra entidad fue uno de los ejemplos que resaltó la mandataria para mostrar que existen las condiciones para invertir y desarrollar proyectos exitosos en nuestro país.

Durante la reunión con su homólogo australiano refirió que en las costas del Golfo de México frente al municipio de Matamoros, se desarrolla de manera exitosa el proyecto para extraer petróleo de aguas profundas en el campo Trión, refiriendo que como parte de esta dinámica se creó un puerto marítimo.

Si bien, esta millonaria inversión de la empresa australiana Woodside Energy no hubiera sido posible sin la intervención del Gobierno Federal, también es cierto, que el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya ha sido fundamental para la implementación de estas inversiones y las que podrían llegar.

Otro aspecto en donde la visión del Dr. Américo Villarreal ha sido fundamental, es en el desarrollo y creación del Puerto del Norte en Matamoros, proyecto que luego de años de preparación se inauguró este año, zarpando el 12 de noviembre pasado, el buque UAL fortaleza de ruta comercial con destino al puerto Pecém en Brasil.

Hechos que continúan consolidando a Tamaulipas como un gran sitio para invertir, con grandes potencialidades de desarrollo en segmentos muy específicos, con gran demanda y de generación de riqueza, cómo el sector energético en todas sus modalidades.

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