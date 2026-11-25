Redacción Infonorte

Tampico.- Decenas de personas se manifestaron esta tarde, en Tampico, con la exigencia de justicia por el feminicidio de Imelda Pérez; y por la libertad de Danna Yanina, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Un contingente de personas cerró los carriles en ambos sentidos de la Avenida Hidalgo, a la altura del Auditorio Municipal de Tampico.

Durante la manifestación portaron cartulinas y mantas con la imagen de Imelda, en las que se leían mensajes como “Justicia para Imelda Pérez” y “Fiscal Eduardo Govea, queremos justicia para Imelda”.

“Pedimos que las autoridades hagan su trabajo; creo que ya es tiempo para obtener respuestas de que algo están haciendo”, señaló una de las participantes, quien se identificó como Edith Esquivel.

A la manifestación se unieron familiares y amigos de Cristopher Martínez “Chóforo”, quien murió el pasado 3 de septiembre en Tampico, Tamaulipas. Un día antes, el joven de 21 años de edad, fue embestido por una camioneta en la carretera Tampico-Mante, a la altura de la Curva Texas, y perdió la vida al día siguiente.

Sus familiares exigieron justicia y cuestionaron el trabajo de las autoridades, al considerar que no quieren trabajar para detener a los responsables de la muerte del joven.

En la tarde de protestas también hubo representación de Danna Yanina “N”, la joven que se encuentra vinculada a prisión preventiva por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

“Justicia y Libertad para Danna Yanina” era la manta principal en color rosa que se unió a la marcha.

En otra, se observó la imagen de Danna con la frase “Fue a denunciar y la detuvieron”.