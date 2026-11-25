Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En gira de trabajo por la zona rural de Victoria, el alcalde Lalo Gattás, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Lucy de Gattás, entregaron apoyos alimentarios y convivieron con familias del campo, en el marco de la celebración del 89 aniversario de fundación del ejido San Juan y el Ranchito.

Como parte de la jornada, en el ejido El Olivo realizaron la entrega de 740 despensas del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, contribuyendo a la alimentación y bienestar de los hogares de esta comunidad rural.

Ante las familias beneficiarias, Lucy de Gattás reiteró el compromiso del DIF Victoria de mantener una atención cercana y hacer llegar los programas asistenciales a quienes más lo necesitan.

“Les reitero que en el DIF Victoria tienen aliados que trabajan para que los programas y apoyos lleguen a sus hogares”, expresó al reconocer el respaldo de la Dra. María de Villarreal y del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsores de este programa.

Posteriormente, el alcalde y la presidenta del DIF se trasladaron al ejido San Juan y el Ranchito, donde participaron en la celebración del 89 aniversario de su fundación y disfrutaron junto a sus habitantes de un festival artístico.

“Para este gobierno, las comunidades rurales también son Victoria, su gente, su historia y sus necesidades también son importantes”, expresó Lalo Gattás al refrendar su compromiso de mantener un gobierno cercano y atender las necesidades de las familias que habitan en la zona rural de la Capital.