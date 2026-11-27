Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el compromiso de seguir mejorando la movilidad y calidad de vida de las familias victorenses, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Lucy de Gattás, inauguró este jueves la pavimentación asfáltica de la calle Tonatiuh, en la colonia Azteca.

La obra, que beneficiará a más de cuatro mil personas, comprende una superficie de 977 metros cuadrados de carpeta asfáltica, en una longitud de 122 metros lineales, entre las calles Corregidora y 16 de Septiembre, atendiendo una de las principales demandas de los habitantes de este sector.

Durante el corte inaugural, el alcalde destacó la importancia de continuar impulsando proyectos de infraestructura vial que faciliten el traslado de las familias a sus hogares, centros de trabajo y escuelas, así como mejorar las condiciones de tránsito en las colonias de la Capital.

En representación de los vecinos, la señora María Isabel Rodríguez reconoció el cumplimiento del compromiso del presidente municipal, al señalar que responde a la confianza ciudadana con obras que atienden las necesidades de la población.

En este esfuerzo por mantener un gobierno cercano a la gente, que escucha y transforma sus demandas en resultados, acompañaron al alcalde y a la presidenta del DIF el secretario de Obras Públicas, Eusebio Alfaro Reyna, así como integrantes del Cabildo: Alexia Gamundi, Mario Alberto Chávez, Kenia Zapata, Rosa Belia Ruiz y el síndico Ernesto Ávalos.