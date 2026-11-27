Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el tradicional festejo prenavideño para los adultos mayores del Club de la Edad de Oro, en un emotivo encuentro encabezado por la presidenta de Familia UAT, la Lic. Isolda Rendón de Anaya.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social (COMASS) en Ciudad Victoria, donde las y los asistentes disfrutaron de un desayuno y convivieron en un ambiente de alegría y fraternidad.

En su intervención, la Lic. Isolda Rendón de Anaya destacó que el objetivo de esta reunión es fomentar la convivencia y fortalecer los lazos de solidaridad durante la temporada decembrina.

Asimismo, señaló que, a lo largo de su administración, el rector Dámaso Anaya Alvarado ha impulsado la atención integral a las personas adultas mayores y a otros sectores mediante diversas actividades, con el propósito de poner las capacidades de la Universidad al servicio de la comunidad.

Finalmente, aprovechó el espacio para desearles lo mejor en estas fiestas de fin de año y agradecerles la confianza depositada en la institución.

Por su parte, en representación de los asistentes, el señor Enrique Reyes Guerrero agradeció a la presidenta de Familia UAT y al rector Dámaso Anaya por el respaldo constante y las actividades que les brinda la casa de estudios, destacando el esfuerzo realizado para que hoy cuenten con las nuevas instalaciones del COMASS-UAT.

De igual forma, subrayó la importancia de este festejo para estrechar los lazos de amistad entre compañeros y añadió que cada momento compartido permite valorar día a día la vida.

Durante la celebración se llevó a cabo la tradicional rifa de regalos y se contó con la participación de los grupos artísticos de la Universidad, que amenizaron la jornada.

Al evento acudieron el director general de Familia UAT, Julio César Chávez Galván; la encargada de despacho del Instituto de la Mujer Universitaria, Roxana Guzmán Lavín y la coordinadora del COMASS-UAT, María Guadalupe Aguilar Camero.