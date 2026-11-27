Redacción Infonorte

Tampico, Tamaulipas.- En el marco del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos en Tamaulipas se realizó la 74.ª Asamblea de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), espacio en el que se avalaron acciones de promoción turística y comercializa, se reforzó el programa Pueblos Mágicos y se consolidó la campaña Viaja X México, además se avanzó en el uso de inteligencia artificial para la promoción de destinos y se definieron los preparativos rumbo a FITUR 2027.

El encuentro realizado en la Expo Tampico fue presidido por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante la reunión, el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, junto al presidente de ASETUR, Roberto Monroy, y Miguel Aguiñiga, abordaron temas de gran relevancia para el futuro del turismo y de otras ramas relacionadas.

Hernández Rodríguez destacó “Es un honor para Tamaulipas ser la sede de este importante encuentro que reúne lo mejor de nuestra identidad turística con 177 Pueblos Mágicos “

“En Tamaulipas, siguiendo la visión humanista de nuestro gobernador Américo Villarreal, concebimos el turismo como una actividad que acerca a las personas, fortalece nuestra identidad y genera oportunidades de bienestar para las familias y las comunidades”, refirió el funcionario.

Deseamos también que se lleven un pedacito de nuestros Pueblos Mágicos, como Tula y Mier, entre otros lugares más, que representan la historia, las tradiciones y la identidad de los tamaulipecos, cada uno de ellos es un testimonio vivo de nuestra cultura y de lo que somos como entidad, concluyó.