Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de prevenir la comisión de delitos y garantizar la seguridad de las Personas usuarias del transporte foráneo, elementos de la Guardia Estatal de Agrupamiento Canino llevaron a cabo un operativo de inspección preventiva en las instalaciones de la Central de Autobuses de esta ciudad capital.

Durante el despliegue operativo, el personal estatal efectuó recorridos de vigilancia y barridos de detección con el apoyo del ejemplar canino “Max”, supervisando áreas estratégicas como andenes, pasillos de abordaje y zonas de espera.

Como resultado de estas labores, los efectivos inspeccionaron aproximadamente 50 piezas de equipaje y revisaron una unidad de transporte de pasajeros, brindando cobertura preventiva a cerca de 65 viajeros que transitaban por la terminal terrestre.

Mediante el fortalecimiento de la vigilancia en puntos de alta afluencia ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de mantener entornos seguros y ordenados en beneficio de la población tamaulipeca y de quienes visitan la entidad.