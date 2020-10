Nueva baja en la Selección Mexicana

Agencias

El mediocampista de Rayados, Carlos Rodríguez, se perderá la gira de la Selección Mexicana en los Países Bajos para enfrentar a la Naranja Mecánica y Argelia en esta Fecha FIFA, luego de que dio positivo a las pruebas PCR que se le realizaron previo al viaje a Europa.

El propio jugador informo en redes sociales que se ausentaría de la Selección por esta enfermedad y deseó la mejor de la suertes al Tricolor, ya que en la era de Gerardo Martino es el que más convocatorias tiene.

“Desafortunadamente no pude realizar el viaje a Holanda con la SNM debido a que antes de partir me hicieron un examen de Covid y di positivo. Me encuentro aislado, sin síntomas y cumpliendo los protocolos. Éxito a @miseleccionmx en sus partidos. Bendiciones”, publicó el mediocampista.

Charly jugó el partido del pasado domingo entre Querétaro y Monterrey en el Estadio La Corregidora, participando 29 minutos al entrar de cambio a los 61 minutos por Maxi Meza.