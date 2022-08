Corre Premier será dinámico y con mucha calidad: DT Jonathan Escobar

Por Roberto Aguilar Grimaldo/InfoNorte

Ciudad Victoria.- A menos de dos semanas de que Correcaminos inicie el torneo en la Liga Premier Serie A, el director técnico Jonathan Escobar afirmó que tienen un plantel muy joven, pero con mucha calidad.

Luego de sostener un partido de preparación, el entrenador se refirió al dinamismo del equipo, “a mi me gustó la dinámica, generamos muchas situaciones de gol, lo que no me gustó fue que no metemos tantas, generamos diez y metemos dos; tenemos que estar por lo menos al 50 de las que se generan, lo que me gusta es que se terminan, es muy dinámico el equipo, salimos con la pelota limpia, los delanteros faltan ajustar detallitos, pero me gustó la dinámica, vamos bien”.

-¿Es un plantel muy joven para Premier A?

“Si, es un plantel muy joven, faltan los que van a bajar, y aún así de todos modos ellos son muy jóvenes. No tenemos, como dos o tres arriba de los dos mil. Es un plantel muy joven pero de mucha calidad”, respondió.

Aseguró que todos van a pelear su puesto, porque hay buena competencia interna.

-Además del dinamismo ¿qué otras características ve en los jugadores?

“La intensidad que metieron, que aguantaron la intensidad los noventa minutos, ya terminamos la pretemporada y ahora empezamos los juegos de preparación. Hoy se comportaron bien y creo que hasta otros diez minutos más se pudo haber mantenido una buena dinámica, eso es lo que también destaco, el físico”.

Respecto al estado físico abundó: “Sí, los veo muy bien, corrimos hasta el último minuto se corrió, con intensidad, los laterales se hacían pasadas, hoy no se hicieron tantos cambios, se mantuvieron casi los que iniciaron, precisamente para probar”.

-¿Cuáles serían los detalles a corregir?

“Detalles en los porteros en las salidas, la movilidad arriba en los nueves o en la toma de decisiones, a veces por quererla meter no se la da al compañero, son cosas que estamos a tiempo de ajustar”.

Escobar recordó que cuando llegó al equipo el plantel aún no estaba tan basto y hasta el momento se han ido superando las expectativas, “no había la calidad que ahora se logró reunir y eso me lleva tranquilo y faltan los que están entrenando arriba y van a bajar”.

El director técnico afirmó que, aunque el principal objetivo del proyecto es terminar de formar jugadores para que suban a Expansión, también tienen el objetivo personal de ganar, de buscar el campeonato, “porque a pesar de ser formativo para el primer equipo hay calidad, se ha demostrado y al final cuando estás de este lado quieres ganar todo, de mi parte y de los muchachos eso es formar y ganar”.

-¿Qué le diría a la afición?

“Que nos apoye, que van a tener un equipo que les va a dar gusto ver, que es dinámico, que va a pelear, que estén ahí con nosotros, y que nos hagamos sentir como equipo local”.