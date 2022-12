“Fue un mal entendido”: Messi

AGENCIAS

El domingo pasado se viralizó en redes sociales un video del festejo de Argentina tras la victoria del sábado (2-0) ante México en el Mundial.

En el festejo da la impresión que Leo Messi patea una camiseta de la selección mexicana cuando intenta quitarse el botín derecho. Este accidental hecho generó demasiada polémica, que hasta llegó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El púgil mexicano hasta amenazó con golpear a Messi por patear el jersey del Tricolor; arremetió contra sus críticos y hasta se enfrascó en una discusión con Sergio ´Kun’ Agüero, amigo de “La Pulga”.

Hoy pidió disculpas mediante un mensaje de Twitter y también Lionel habló al respecto. El argentino dijo no pedir disculpas porque nunca faltó respeto a México.

“Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta”, declaró a los medios de comunicación.