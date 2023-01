Messi se arrepiente del ‘Andá pa’llá bobo’ durante el Mundial: “No me gusta lo que hice”

AGENCIAS

Ya pasó más de un mes desde que el planeta entero vio a Lionel Messi consagrarse con la Selección Argentina como campeón del mundo en Qatar. Sin embargo, los goles, asistencias y actitudes dentro y fuera de la cancha del astro argentino quedarán grabadas por la eternidad en la memoria de los amantes del futbol.

Uno de los momentos de mayor tensión para la Pulga, fue el partido de Cuartos de Final contra Países Bajos, en el cual Messi aportó gol y asistencia y la Albiceleste dejó ir una ventaja de dos goles en tiempo regular y terminó avanzando por penaltis. En el gol convertido por el astro argentino, el máximo goleador en la historia de la Selección campeona del mundo fue directo a festejar en la cara de Louis van Gaal, entrenador neerlandés.

Por si fuera poco, al final del partido tuvo un cruce con el delantero Wout Weghorst, autor de los goles del empate para Países Bajos. De acuerdo al atacante del Manchester United, él se acercó a pedirle la playera a Lionel y éste, que estaba listo para hablar con un periodista argentino, le gritó: “¿Qué mirás bobo? Andá para allá”.

Esta mañana, salió a la luz la primera entrevista mano a mano de Lionel Messi con un periodista argentino tras levantar la Copa del Mundo en Qatar. Durante la misma, la estrella del Paris Saint-Germain confesó que se arrepiente de su actuar ante el conjunto tulipán, aunque admitió que el ambiente estaba “tenso”.

“Salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, incluso algunos de mis compañeros me decían: ¿viste lo que dijo?. Cuando termina todo eso y llego al vestidor, me doy cuenta que no me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó con el andá pallá, pero bueno son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no da para pensar en nada y uno reacciona como le sale”.