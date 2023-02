Sigue el mismo proceso de certificación para el ascenso: Directivos del Correcaminos

Por Roberto Aguilar Grimaldo/Infonorte

Ciudad Victoria.- Para la directiva del equipo de la Liga de Expansión, Correcaminos de la UAT, lo dicho en la conferencia de la Federación Mexicana del Fútbol (FMF), sobre el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, fue un tema que quedó muy abierto, sin dejar cosas en concreto, pero que aún así representa, “una luz de esperanza, muy viable, muy tangible”.

En entrevista exclusiva, el director general del Club Correcaminos, David Ashdruval Martínez Hernández, y el director deportivo, Juan Carlos Arellano, abordaron dicho tema.

“Creo que los puntos más importantes que tocaron y a lo que más se avocaron fue el tema de selecciones, fue el foco más grande que tuvo la conferencia, el tema de selecciones, el desarrollo de jugadores y el tema del ascenso y descenso a final de cuentas lo dejaron muy abierto, no dejaron cosas en concreto”, expresó el director deportivo, Juan Carlos Arellano.

Sobre el tema de la certificación, mencionó que, “se sigue trabajando bajo lo mismo, lo que ya estaba esquematizado, que es el proceso de la certificación”. Comentó que dicho proceso cubre varios rubros, que van desde el área deportiva de los clubes, su administración, las finanzas sanas, infraestructura, y destacó que en Correcaminos han avanzado en la estructura deportiva, con la integración de las diferentes categorías de Fuerzas Básicas.

Al respecto, David Ashdruval Martínez mencionó que en Correcaminos primero tienen que terminar y culminar su proceso de análisis, y seguir trabajando en los puntos y temas de la certificación, para poder completar todo el cuadernillo de cargos que se requieren para poder ser candidatos viables para el proceso del ascenso.

“Creo para nosotros es primero ir cumpliendo nuestros objetivos internos para después tener una discusión más amplia de lo que es el ascenso y descenso. Primero vamos a trabajar nosotros nuestra parte”, indicó.

-En el proceso de certificación ¿cómo van ustedes, han tenido diálogo con la Federación? ¿ustedes qué hacen al respecto?

“Si estamos trabajando. En lo deportivo estamos trabajando para tener la estructura que marca la Liga, Sub20, Sub18, Sub16, Sub14, la Femenil; ya hoy pudiéramos decir que ya tenemos cubierta esa parte deportiva, en el tema de las canchas, por decirlo así, en infraestructura, ya contamos con 4 canchas, vamos a trabajar para poder desarrollar la quinta cancha”.

En el tema de infraestructura, Martínez Hernández especifica que entre los requisitos para el estadio, “se requieren -completar- las 20 mil butacas, se requiere ampliar el estadio y creo que por ahí estábamos ya analizando la situación del proyecto, eso es algo que tenemos que irlo trabajando de la mano. Que al final otro punto que estamos viendo ya viable o estamos analizando es el tema del patronato”.

Consideró que primero tienen que concretar ciertas partes administrativas para poder dar la certeza de una ampliación del estadio.

El director general mencionó a los equipos de Liga de Expansión que trabajan fuerte en sus respectivos proyectos para buscar una futura certificación, como Mérida, Cancún, UDG, Atlante, Cimarrones, Morelia y Correcaminos, entre los cuales destacó al equipo naranja como el de mayor arraigo, y respecto a que se mencionara el regreso del ascenso y descenso, dijo, que es “una luz de esperanza, muy viable, muy tangible”.

-¿Dentro de este proyecto la afición puede tener la seguridad de que se contempla llegar a primera, a Liga Mx?

“Sí, es un proceso, al final hay que ser claros, no es algo que se vaya a ser en el Verano, pero se va a trabajar y ojalá, yo creo en un año tengamos ya ese paso ya firme para pensar en el ascenso”, respondió David Ashdruval Martínez.

“LOS RESULTADOS SE NOS VAN A DAR”…

Al ampliar su explicación, Juan Carlos Arellano aseguró que en el área deportiva van muy avanzados, “como lo comenta nuestro director general ya estamos, hemos venido trabajando a lo largo del último año en tener toda la estructura deportiva, ya tenemos -también- la Sub17, ya tenemos la Sub15, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Simplemente se van a convertir en Sub20 y Sub18, nuestro equipo de Expansión se convertirá en Primera, nuestra Premier será Sub20, TDP se convertirá en la Sub18, la Sub17 se convertirá en la Sub16 y así sucesivamente. En la Femenil contamos con la Sub18, que se convertirá en la Femenil Sub17. Ha sido un trabajo arduo, pero en lo general bastante gratificante porque ese trabajo ha ido dando frutos”.

-Sobre los jugadores de Premier, de Tercera y los muchachos de Expansión, ¿Cuál es el futuro que les ven ustedes para este proyecto?

“Como todo, si tú no trabajas en las bases, hablando del área deportiva, pues comprometes el futuro de la institución, no es lo mismo crear tus jugadores ya con el ADN del Club, que entiendan y comprendan cómo es la ciudad cómo se trabaja que tengan esa cultura, a tener que salir al mercado a traer jugadores, te encarece muchísimo. Tener tus jugadores propios, la inversión que haces, porque no es un gasto es una inversión que haces en ellos, son los que te van a rendir frutos para el futuro, deportivamente, y ahí es cuando un proyecto se convierte en autosustentable, cuando un proyecto no es autosustentable estás destinado a fracasar”, respondió Arellano.

A diferencia de etapas anteriores del Club, Arellano afirmó que la actual administración no está trabajando para entregar resultados inmediatos: “Creo que Correcaminos a lo largo de la historia, voy a hablar de mí persona, que tengo memoria, siempre ha trabajado para presentar resultados inmediatos, que muchas de las veces es lo que la afición quiere, pero cuando uno trabaja para entregar resultados inmediatos normalmente lo haces saltándote procesos, lo más importante para nosotros en este momento es dejar unos procesos sólidos, las bases también sólidas, y que Correcaminos se convierta en una institución real del fútbol, que el día de mañana, o en el futuro, persona que llegue continué en ese proceso, para que la gente, para que la ciudad, para que los chavos, para que los jugadores no estén saltando de un lado a otro, sino que puedan continuar un proceso sano y que esto se convierta en un club de fútbol como debe de ser”.

Al final, David Martínez invitó a los aficionados al partido contra la U de G, “ojalá la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Los esperamos en el partido, como ya saben la caravana es entrada libre, los niños entrada gratis con el boleto pagado de los papás. Al final para nosotros lo más importante es que el estadio pese, que el estadio vuelva a vibrar, entonces la verdad es que estamos trabajando para la afición”.

Y añadió: “Ojalá los lectores y la gente que sigue al Corre se dén cuenta que estamos trabajando de diferente forma, estamos regresando a la afición al estadio, regresando esa pasión y la confianza. Es temprano en el torneo, pero yo creo que los resultados se nos van a dar, porque desde lo deportivo estamos cambiando, ya son jugadores propios, ya son jugadores nuestros”.