Miguel Herrera e Iván Alonso casi llegan a los golpes tras el Cruz Azul vs Xolos

AGENCIAS

Iván Alonso y Miguel Herrera se hicieron de palabras después del juego entre Cruz Azul y Xolos, partido correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2024.

Al terminar la conferencia de prensa del Piojo Herrera, el estratega de los Xolos, salió de la sala de prensa y ahí se encontró al director deportivo de Cruz Azul.

En el pasillo, Iván Alonso empezó a cuestionar las declaraciones que dijo Miguel Herrera un día antes en el programa del Burro Van Rankin.

Piojo Herrera habló y puso en dudo la honorabilidad de Iván Alonso, por todo lo que se decía de él cuando salió de Grupo Pachuca.

“Le dieron la oportunidad a un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para estar en el puesto. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca. La gente de Pachuca salió hablando muy fuerte y peleadísimo. ¿Por qué no seguir con alguien que ame a la institución?”, declaró Miguel Herrera en diciembre sobre Iván Alonso en Caliente TV.

Tras estas declaraciones, Iván Alonso lo encaró y le señaló: “No tienes respeto para la gente. No tienes respeto”. A lo que Miguel le reviró: ¿Qué te dije? ¿Qué te dije?”

El directivo enojado le continuó diciendo: “ A mi no me conoces. Venir, vamos hablar”. Cosa que calentó al técnico de los Xolos y no aceptó la propuesta, “yo no te falte al respeto”.

Después del altercado, Iván Alonso y su cuerpo técnico, se separaron y se fueron a los vestidores. Un reportero le cuestionó:”¿Qué fue lo qué pasó?”. Acto seguido, alguien de su cuerpo técnico, exclamó: “Eres un irrespetuoso, enano de mierda”.

Al final, Iván Alonso, se marchó del estadio Ciudad de los Deportes, enojado y exclamando: “No voy a dejar que me falten el respeto a mi , ni a mi entrenador, ni a nadie mas”.