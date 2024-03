Buscamos lograr el campeonato: Gandhi Vega

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Correcaminos de la Liga Premier cumplió con sus entrenamientos de esta semana para enfrentar a Mineros de Fresnillo en esta Jornada 25 del Grupo 1.

En entrevista, el entrenador Gandhi Vega afirmó que el equipo está mentalizado para seguir siendo un plantel importante en esta división, asegurando que seguirán sumando puntos importantes para llegar a la liguilla y posteriormente al campeonato.

“Todavía nos falta y esperemos llegar a final de Torneo bien embalado ya con la necesidad de hacer bien las cosas y sobretodo algo muy importante que los muchachos cada vez que juegan, entrenan, comprenden cada vez más qué es lo que se quiere dentro del campo y esperemos a final de torneo llegar bien fuertes para buscar el campeonato que es lo que se propuso desde un principio”, expresó.

Vega brindó además el análisis del importante triunfo obtenido en casa la jornada anterior por 3-0 ante Leones Negros, destacando que se sigue buscando la mejora constante partido tras partido.

“Cada vez se ve más fuerte, cada vez comprende más a lo que queremos jugar y bueno fue un partido bastante bueno donde los muchachos entendieron lo que se jugaba dentro de ese partido. Era un rival de grupo de filiales y bueno salimos con la victoria y lo más importante que el equipo no dejó de luchar de intentar jugar profundizar y eso para mí es importante”, dijo.

Comentó que este partido ante Mineros de Fresnillo será un partido con dificultad, pero que se está trabajando para traer el resultado favorable a Ciudad Victoria.

“Mira como siempre lo he dicho no hay partido fácil, no hay rival cómodo, todos son bastantes complicados y bueno es un equipo que juega bien al futbol, que juega desde atrás, que tiene salida, hay muchos movimientos dentro del campo por parte de ellos pero nosotros a hacer lo nuestro, también sabemos jugar, sabemos movernos dentro del campo y siempre vamos a ir a proponer los partidos dentro y fuera de nuestra casa”.

Reconoció el esfuerzo y la unión de los futbolistas, obteniendo como resultado el gran paso que se está viviendo.

“Si la verdad los muchachos son muy nobles, se dedican siempre a jugar a dar lo mejor dentro del campo y bueno la unión es lo que siempre sale a flote dentro de un partido y lo hemos demostrado y bueno contento con el esfuerzo de ellos y sobre todo con la unión que hay porque saben que cualquiera puede jugar y saben que dentro del campo tienen que rendir. Se hace una sinergia importante dentro del grupo y bueno la amistad siempre es, ganes o pierdas la amistad y la unión va a salir siempre adelante”.

Será este sábado 2 de marzo cuando Correcaminos se mida en calidad de visitante ante Mineros de Fresnillo, en el duelo correspondiente a la Jornada 25 que se disputará en la Unidad Deportiva Minera Fresnillo. El compromiso dará inicio a las 18:00 horas.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 8 de la primera vuelta de la temporada, donde el equipo naranja venció por 2-0 a Mineros en el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”. Las anotaciones fueron obra de Miguel Zapata y Gianni Rubli.

Correcaminos, es el primer lugar de la tabla de filiales al acumular 46 puntos.