Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se acabaron las campañas…

Más allá de los cierres masivos que tuvieron los candidatos de diferentes partidos políticos en los cuales simularon que el pueblo los quiere y quienes les respaldaron acudiendo a esos eventos a bailar o disfrutar conciertos que están de acuerdo, lo que viene de hoy al domingo 6 de junio es una profunda reflexión sobre quien merece nuestro voto.

De entrada, entender que la apuesta que nosotros, los del pueblo, pondremos en la mesa no es poca, para el próximo domingo meteremos en una sola canasta nuestra paz, trabajo, el bienestar de la gente y, si eso le parece poco, también va incluido el futuro de nuestros hijos porque ha de saber que una buena alcaldesa o un buen alcalde se habrá de preocupar por hacer bien las cosas, establecer bases para atraer inversiones, eso es garantizando agua, tener limpia y sin baches la ciudad, haciendo la obra necesaria y si nos equivocamos pues vendrá todo lo contrario, bien sabemos lo que son capaces de hacer.

Los Diputados, locales y federales, aunque no lo parezcan también son muy útiles, ellos hacen leyes que nos mantienen en armonía, procuran que los gobiernos se gasten bien el dinero, castigan o ponen a disposición de la autoridad a quien no lo haga y ahí radica la importancia de revisar los perfiles de quienes pretenden estos puestos de elección.

Qué quienes se dedican a la política algunas veces nos han castigado, qué algunos son ladrones o no hacen las cosas de manera correcta, muchas veces si, otras tantas no, sin embargo, eso ya no es importante ahora, en este momento lo que nos tiene que caer es el veinte que el pasado no lo podemos resolver, pero el futuro si está en nuestras manos mejorar con un voto razonado, basado en la historia de cada aspirante a un puesto de elección popular y, sobre todo, en la conciencia de que a nuestros hijos les irá como decidamos nosotros.

Mire, le dejaré algo claro, ni los dirigentes de los partidos políticos se odian, ni quienes se arrebatan el poder y los presupuestos se tienen rencor, entonces nosotros, simples mortales, tampoco tenemos porque rechazar candidatos por el simple hecho de pertenecer a un partido u otro, al contrario, nuestra intención debe ser elegir a los mejores se vistan como se vistan o, en su defecto, si cree que no hay buenos pues elegir al menos peor en el entendido de que nada va a cambiar de la noche a la mañana y solo por obra y gracia de los políticos.

En síntesis, han pasado cuarenta y cinco días de campañas en épocas difíciles de violencia y coronavirus, entonces no las echemos a la basura, el próximo domingo hay que elegir y luego de ello estar al pendiente de quien gane, sea del partido que sea, para recordarle los compromisos y hacerle propuestas e ir todos en un solo sentido, de verdada, solo así nos va a ir mejor…

EMITE MENSAJE EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN… El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó mediante un mensaje dirigido por sus redes sociales que el voto del próximo domingo se respetará y se emitirá en completa libertad.

“Este 6 de junio la ciudadanía tamaulipeca elegirá, con su voto libre y secreto, a sus próximos representantes en los ayuntamientos, en el congreso estatal y en la Cámara de Diputados.

En una democracia como la que impera en nuestro Estado, cada uno de los votos cuenta y se respeta. Porque es la voluntad de los tamaulipecos y la de nadie más, la que determina el rumbo para mejorar su calidad de vida.

Por eso mi gobierno, con estricto respeto a la ley y a la pluralidad democrática, colabora con autoridades electorales, estatales y federales, a fin de generar condiciones en Tamaulipas que permita a la ciudadanía votar en paz.

Aprovecho para expresar mi más amplio reconocimiento a los ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de casilla. Su compromiso, junto con la participación de representantes de partido y observadores, aseguran imparcialidad en la recepción y conteo de votos, así como resultados electorales legítimos que habrán de ser respetado por todos.

En democracia todos cabemos y en democracia todos construimos el mejor Tamaulipas. Hagamos de esta elección un paso más, en este camino”, dijo el mandatario tamaulipeco.

EMPRESARIOS DE NUEVO LAREDO PRESENTAN ENCUESTA QUE FAVORECE AL PAN… Héctor De La Miyar Garza presidente en Nuevo Laredo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), presentí un estudio en el cual se afirma que el PAN obtendrá el triunfo en su municipio.

“Nosotros en COPARMEX estamos profundamente comprometidos con un México próspero , queremos un mejor país, un México donde las mexicanas y los mexicanos, de todos los rincones del país, de todas las edades y de todos los segmentos sociales, puedan tener los mejores gobiernos y así tener los mejores resultados. Lamentablemente vivimos tiempos electorales donde predomina la guerra sucia, las noticias falsas, la desacreditación de las y los adversarios políticos y de una polarización que en nada contribuye a la construcción de ese México que anhelamos”.

De La Miyar Garza también agrego que, como parte de esas malas prácticas, se ha vuelto recurrente la publicación de encuestas, sin sondeos, sin rigor metodológico, con el único propósito de confundir al electorado.

Agrego. “En COPARMEX creemos que es necesario tener la tranquilidad e información clara, sin tendencias partidistas, sin sesgos de preferencias, por eso nuestro organismo a comisionado para la elaboración de esta encuesta transparente en su metodología, cien por ciento fiable, sobre las preferencias electorales de la ciudadania. Por ello en el caso de Nuevo Laredo, hemos pedido que una casa encuestadora con el prestigio nacional como lo es Enkoll, realizara un estudio sobre las preferencias electorales, por la presidencia municipal”.

El representante de la encuestadora Enkoll, presentó la encuesta que tiene un margen de error de 2.8 porciento, la muestra se diseñó con base en la lista nominal del municipio de Nuevo Laredo.

La primera pregunta que se realizo fue: Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Nuevo Laredo.

Al preguntarle al ciudadano, ¿por qué partido Votaría?, dijeron que PAN, 31%, MORENA-PT 26%, PRI 9%, Candidato Independiente 4%, MC 3%, y PVEM 1%, RSP 1%, PRD 1%, PES 1%, mientras que un 9% dijo que por ninguno y 13% dijo no saber aun por quién votaría.

Sobre ¿Cuál sería su segunda opción de voto para elegir al presidente municipal de Nuevo Laredo?, respondieron PAN 24%, PRI 18%, MORENA-PT 17%, MC 7%, Candidato Independiente 5%, PVEM 2%, Fuerza México 2%, RSP 2%, PRD 2% PES 2%, Mientras que el 17% dijo que por ninguno y 3% aún solo sabe.

Y en cuanto al rechazo partidista la respuesta del electorado fue contundente y arrojo datos duros y dijeron que nunca votarían por el PRI 29%, MORENA-PT 15%, PAN 13%, PRD 6%, Candidato Independiente 4% MC 2%, PVEM 2%, PES 2%, RSP 1%, Fuerza México 1%. En tanto el 1% Otros Partidos, 10% Ninguno y 14% No sabe.

La encuestadora Ekoll también pregunto. ¿Qué tan probable es que usted acuda a votar a las próximas elecciones en Nuevo Laredo? Y el 62% dijo muy probable que salgan a votar, 82% algo probable, 11% poco probable, 5% nada probable, 1% no sabe o no contestó.

En cuanto a la intención de voto por partido y candidato Yahleel Abdalá trae mejor atractivo ya que al cuestionar ¿Por cuál de los candidatos o partidos votaría usted?, en términos efectivos el 41% dijo por Yahleel Abdalá, 33% Carmen Lilia Canturosas, Cristabell Zamora 11%, el resto muy por abajo. Lo que indica una diferencia de 8 puntos quitando la no respuesta.

