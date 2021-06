Martha Isabel Alvarado



Pobre Olga Sosa





.-Proyecto Morena en Tampico, nació muerto

.-Fallaron, Erasmo y “el canto de los costales”

.-Jefe de RTC se quedó al margen de la fiesta

.-“Diputado billetes”, el más perdido de todos



No es por intrigar, pero al círculo íntimo del Presidente LÓPEZ OBRADOR, el de sus consentidos, MARCELO EBRARD y CLAUDIA SHEINBAUM, entre otros, parecería que le urge una buena ‘limpia’.



Primero fue el colapso de la Línea 12 del Metro, suscitado el 3 de mayo pasado, que dejó mal parados: 1.-Al que la construyó. 2.-A quien la puso en operación. Y 3.-A quien no le dio el mantenimiento adecuado.



El que la construyó fue MARCELO EBRARD; quien la puso en operación fue MIGUEL ANGEL MANCERA y quien presuntamente no dispuso su adecuado mantenimiento fue CLAUDIA SHEINBAUM, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México.



En uno de ellos tres deberá recaer la penalización que, necesariamente, arroje el peritaje que están llevando a cabo los expertos, incluso de firmas extranjeras. Pero esa es otra historia.



Otro ‘descalabro’ para el círculo de AMLO y la izquierda que llevan 24 años ininterrumpidos gobernando el ex DF, hoy Ciudad de México, ocurrió este domingo 6 de junio, en los comicios, ya que, de 16 alcaldías que tiene la CDMX, la oposición logró arrebatarle 6 a Morena, algunas de ellas muy importantes.



Por ejemplo, la “Cuauhtémoc”, gobernada en 2015 por el ahora coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL, que en 2018 delegó las riendas de la misma en el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA. Misma que en este 2021 buscaba presidir DOLORES PADIERNA, otra incondicional de AMLO y la “4-T”.

A querer o no, la pérdida de 6 alcaldías en la CDMX, mengua la supuesta ‘fortaleza’ de Claudia Sheinbaum, catalogada como la gran favorita de AMLO y su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ, para la sucesión presidencial de 2024.



Por cuanto hace a las elecciones en Tamaulipas, sin duda, una de las grandes perdedoras, sería OLGA SOSA RUÍZ, candidata de la coalición Morena-PT a la alcaldía de Tampico.



Probablemente, si Sosa Ruiz hubiera buscado la reelección como diputada federal del distrito 08, habría corrido con mejor suerte.



Pero se dejó seducir del ‘canto de las sirenas’, es decir, de los ‘costales’ de billetes de sus patrocinadores ‘fuereños’, los hermanos Carmona, lo cual no fue suficiente para derrotar al panista CHUCHO NADER.



Quizá, quien convenció a Sosa Ruiz de entrarle a esa ‘causa perdida’ que era intentar derrotar a Nader, fue su compañero y amigo ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, hoy diputado federal reelecto del distrito 07.



A toro pasado, podría decirse que Erasmo ‘embarcó’ a sus amigos ‘inversionistas’ de Reynosa, en un proyecto que estaba muerto desde antes de nacer. Cuya historia tuvo final feliz, pero para Chucho Nader, que ayer se reintegró a sus actividades en la presidencia municipal.



Dícese que, en política, cuando tu ambición es más grande que tu talento…ya valió.



Tal como ayer lo anotamos en este espacio, el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ya podrá presumir que le entregó buenas cuentas a Morena, tras fungir como delegado del CEN en Sinaloa, donde su abanderado, RUBÉN ROCHA MOYA se alzó con el triunfo.



Ya que líneas arriba aludimos a GONZÁLEZ VALDERRAMA, anotaríamos que, le hubiera hecho caso el tampiqueño a su amigo BETO DEÁNDAR, cuando le aconsejó buscar en este 2021 aunque fuera una diputación local plurinominal, y renunciar a la dirección de RTC (que no deja de ser una ‘chamba’ incolora, inodora, e insípida).

Capaz que, con tanto ‘desconocido’ que viene en el ‘paquete’ de las 16 curules que ganó Morena en la elección del domingo, ahorita, González Valderrama ‘pintaría’ como nuevo líder del Congreso Local que entrará en funciones en octubre próximo, algo que le daría un buen ‘pretexto’ a AMLO, para proyectarlo hacia el 2022. Pero el hubiera no existe.



El tampiqueño Rodolfo González estaría catalogado como uno de los mejores hombres de la “4-T” originarios de Tamaulipas, pero esta vez se quedó al margen de la ‘fiesta’.



Ya que hablamos del Congreso tamaulipeco, el que debe estar que no lo calienta ni el sol, es “el diputado billetes”, del PAN, ALBERTO LARA BAZALDÚA, por el hecho de haber sido derrotado en su búsqueda de la reelección en este 2021, por el candidato de Morena, el ex panista HUMBERTO PRIETO HERRERA, con marcador de 2 a 1.



Tan sobrado que andaba Lara por la contienda, incluso haciendo alarde de pedantería, “echándole” a sus dos hijos varones a las ‘viejas’ de las colonias, para el ‘taco de ojo’, seguro de ‘traducir’ eso en votos.



CONTRAFUEGO: La hormona no “jaleichon”.

Hasta la próxima.