Marco Antonio Vázquez Villanueva

Por lo menos…

La fortaleza de un gobierno siempre es proporcional al respeto que se ganan sus instituciones, si un gobierno, de cualquiera de sus niveles, pierde guerras, batallas o simplemente se deja ser amagado y chantajeado por grupos, de cualquier índole, tendrá una imagen deteriorada y será ninguneado.

Vicente Fox, por ejemplo, no pasó de ser un simple payaso, la gente lo recordará más por la frivolidad de aquel beso en El Vaticano, las toallas de cuatro mil dólares, sus botas hechas a la medida y utilizadas con traje, e incluso por las caricaturas en los periódicos y una celebre serie de televisión llamada El Privilegio de Mandar que por cualquier acción firme contra la delincuencia o para acabar con la corrupción, puras locuras es lo que trae a la mente su figura.

Fue Fox quien deterioró la institución presidencial, cualquiera se burlaba de él, lo tildaban de tonto, de un hombre que vivió bajo los efectos del prozac y el toloache que presuntamente le suministraba Doña Martha durante los seis años de su mandato.

Felipe Calderón, aunque es parte de los duros, jamás contó con el respaldo de la población y por lo tanto no pudo recuperar la fuerza de la institución presidencial, por eso se inventó esa sangrienta guerra contra la delincuencia, no frenó nunca los gasolinazos y, también por lo mismo, no pudo concretar ninguna de las reformas que valieran la pena para el país y se sumió, cuentan sus enemigos, en el alcohol, en el buen ron y las buenas parrandas.

Con Enrique Peña Nieto las cosas, de inicio, parecían diferentes, pero el presidente cometió en campaña errores que le costaron calificativos de tonto e inculto, sobre todo en las redes sociales, su triunfo lo reivindicó poco, apresar a Elba Esther Gordillo lo hizo ver como parte del ala dura, y casi se gana una estrellita hasta que se le apareció la CNTE, lo chantajeo, lo amagó, y estuvieron a punto de dejarlo en ridículo con su reforma educativa.

En materia de seguridad pública tampoco hubo suficientes resultados como para creer que todo ha mejorado.

Andrés Manuel López Obrador tiene, hay que decirlo, el respaldo del pueblo por sus aportaciones directas a los más pobres, las pensiones, tiene liderazgo político, pero igual a cometido errores garrafales, el haber dejado escapar al hijo de El Chapo Guzmán, nulos resultados en materia de seguridad pública y combate a la pobreza y hasta la forma de manejar la pandemia de coronavirus, da la impresión de que se ha dejado manipular por alguien o, de plano, que se está quedando muy solo.

Le vienen pruebas de fuego a López Obrador en las que veremos de que está hecho, si en realidad tiene un proyecto de nación fuerte o trata de vender espejitos, más aún, si puede lograr consensos en el Congreso, pero sobre todas esas cosas, veremos si sus víctimas siguen siendo los que menos tienen o la tendencia será a democratizar más el pago de impuestos, por ejemplo, para que la carga del país sea pareja, para que los ricos sean sacados de su paraíso y sufran como parte del pueblo por cumplir con sus obligaciones.

Hay esperanza, si la hay, pero esta se fortalecerá o debilitará en la medida que la institución presidencial lo haga, y hasta el momento todo parece indicar que en ese sentido solo los narcos, la violencia, la mantienen a raya.

Es verdad, hay cosas buenas en este gobierno de Andrés Manuel, se deben reconocer éxitos que en 12 años no pudieron tener los gobiernos panistas, ni los más de 80 que gobernó el PRI, pero mientras esos “triunfos” no se reflejen en la paz y mejoras de fondo en la economía de México y la mayoría de los mexicanos, en la de cada uno de nosotros, pues nada pasará, nada habrá valido la pena.

Se puede decir que en tres años se avanzó casi un mundo con referente a las administraciones anteriores, pero ese avance parece ficticio o todavía no alcanza para decir que estamos mejor.

En lo particular, sobre el Estado, lo que ocurrió en Reynosa habrá de marcar también a la administración de Andrés Manuel López Obrador, ellos atrajeron la investigación, se supo que la policía ya había capturado a los presuntos responsables sin embargo es un hecho que la ciudad no está en paz, lo que es peor, la psicosis, el miedo, se va extendiendo por toda la frontera y el resto del Estado.

Hay detenido, por lo menos, pero le insisto, eso de nada sirve mientras las cosas no cambien de fondo, lo de traer más soldados, marinos, policías y lo que quiera nombrar ha sido lo de siempre, es decir, hasta hoy solo podemos esperar los resultados de siempre y eso realmente aterra.

IMPULSAN MUNIICPIO CON EMPRESARIOS… El presidente municipal Arturo Sanmiguel acudió a la asamblea ordinaria del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo A.C. (CINL), pleno en donde expuso la labor que ha desempeñado desde el 6 de marzo cuando tomó el cargo.

Explicó el trabajo del gobierno municipal en la logística para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, y el apoyo que se brinda a la ciudadanía por los daños que generó la tromba del 17 de mayo, entre otras actividades.

“Hicimos una exposición de todo el trabajo realizado desde el 6 de marzo. Hemos tenido un año diferente, con algo que nunca se había esperado como el frío del 15 de febrero, la vacunación, cuya operación está a cargo del gobierno municipal y la tromba del 17 de mayo que afectó todo el trabajo, en dos horas desbarató casi todo”, expresó.

Sanmiguel Cantú hizo referencia también, de la campaña intensiva de bacheo que dio solución a 2 mil 583 baches, el alumbrado público donde se instalaron 2 mil lámparas en menos de dos meses y medio, y la aplicación de pintura en 283 kilómetros lineales para señalización vial en calles y avenidas de la ciudad.

El presidente del organismo, Fernando Rodríguez Garza, e integrantes del Consejo de Instituciones, reconocieron al alcalde las acciones emprendidas y le felicitaron por lo que realiza en atender la contingencia que dejó a su paso la tromba.

Posteriormente y como es tradición, el Consejo de Instituciones entregó un reconocimiento a su invitado, en este caso el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú, por escuchar a las fuerzas vivas de la ciudad y compartir un informe de los trabajos que realiza en favor de Nuevo Laredo.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com