.-Senadora morenista lucra con la masacre

.-Nadie habla de “desaparecer la violencia”

.-Se va, “corrido”, jefe de ‘súper delegados’

.-Monserrat Arcos, repetiría como diputada



¿Cuándo dejará de haber políticos que dan pena ajena?. Tal sería el caso de la Senadora de Morena por Tamaulipas, GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, y su reacción en torno a la masacre registrada en Reynosa, en la cual murieron 14 civiles inocentes.



A lo mejor es la edad de esta legisladora, que ya rebasa los 80 años, pero no se vale que lastimen a las familias de las víctimas, pensando solamente en sacar ‘raja’ política.



Con una ‘visión’ tan ‘enana’ como su propia estatura, la Senadora Covarrubias habla de desaparecer los Poderes, en vez de estar hablando de desaparecer la violencia.



¿Acaso no se da cuenta la Senadora Covarrubias, que Morena lleva tres años gobernando, y que su estrategia de Seguridad sigue sin dar resultados claros?.



Quizá sea cosa de la edad. El caso es que doña Lupita Covarrubias, no cae en la cuenta, de que en todo caso, los ciudadanos de Tamaulipas bien podrían preguntarle: ¿Y usted qué ha hecho como integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado?.



Por cierto, la Senadora Lupita Covarrubias es originaria de Tampico, municipio donde Morena fue ‘barrido’ totalmente por el PAN en la elección del pasado 6 de junio, al perder la diputación federal del distrito 08; las diputaciones locales de los distritos 21 y 22, así como la presidencia municipal, en la que repite CHUCHO NADER, quien además ganó posicionamiento rumbo al 2022.

Una de las dos renuncias más esperadas del gobierno de la “4-T” (junto con la de la Directora del Metro, FLORENCIA SERRANÍA), era la del Coordinador de los Programas del Desarrollo, GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, que finalmente se concretó ayer.



Si por algo puso AMLO a Gabriel García como jefe de los ‘súper delegados’ en el arranque de su gobierno, fue precisamente por ser el hombre de todas sus confianzas…electorales.



Pero resulta, que a Don “Gaby” le endilgan parte de la razón de la ‘amargura’ que ahora embarga al inquilino de Palacio Nacional.



Traducción: Se dice que Gabriel García fue quien ‘escogió’ a los candidatos de Morena a las alcaldías de la Ciudad de México, 6 de los cuales, fueron ‘arrollados’ en las urnas, en los recientes comicios.



Entre ellos, a figuras muy ‘emblemáticas’ de la causa obradorista, como la ex diputada federal DOLORES PADIERNA LUNA, esposa de RENÉ BEJARANO, mejor conocido como “El Señor de las Ligas”.



De la que se salvó “El hombre mariposa”, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, que a toda costa intentó disputarle la postulación a Padierna Luna, e incluso impugnarla, ya siendo formalmente candidata de Morena a la alcaldía de la delegación “Cuauhtémoc”, misma que gobernó RICARDO MONREAL de 2015 a 2018.



Por lo visto, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un “votívoro” (que se ‘alimenta’ de votos), y no ‘perdona’ a quien no es capaz de proveerlo de dicho ‘alimento’, en este caso, al ahora ex jefe de los ‘súper delegados’, Gabriel García.



A no dudarlo, la reciente derrota de Morena en 6 de las 11 alcaldías de CDMX que ganó en 2018, le ‘pegó’ en el mero corazón a la “4-T”, y a su líder moral, no se diga a “La Jefa”, CLAUDIA SHEINBAUM.



No en balde, AMLO ha roto ‘récord’, del 7 de junio a la fecha, ‘maldiciendo’ en sus conferencias mañaneras a la clase media, asumiendo que esta fue la ‘autora’ del mencionado revés electoral para su Partido en CDMX.



Respecto a la pregunta sobre si “JR”, como se le conoce a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, se queda sin jefe ante la renuncia de Gabriel García…la respuesta, en estricto sentido, sería que NO.



Dicho lo cual, porque en la ‘vida real’, el jefe de “JR” no es otro que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN, mejor conocido como “Andy”, que es a quien verdaderamente le ‘rinde cuentas’, presuntamente.



Queda claro que los hijos de AMLO traen en su ADN el ‘bateo profundo’, como dignos hijos de un amante del Rey de los Deportes.



Un dato que pocos saben, o en el que pocos han reparado, es que la única diputada federal del PRI, de origen tamaulipeco, en la próxima Legislatura que inicia actividades el próximo 1 de septiembre, será MONSERRAT ARCOS VELÁZQUEZ, quien, por lo visto, ha sabido ‘mover el abanico’ para permanecer en la nómina del Congreso de la Unión. Según se sabe, su ‘madrina’ es la legendaria BEATRIZ PAREDES.



